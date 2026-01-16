Войната в Украйна:

Чехия ще предостави на Украйна бойни самолети, способни да свалят дронове

16 януари 2026, 17:21 часа 288 прочитания 0 коментара
Чехия ще предостави на Украйна бойни самолети, които могат да свалят приближаващи се дронове. Това каза президентът на Чехия Петр Павел на среща с украинския си колега Володимир Зеленски в Киев днес. Той не даде подробности, но преди две години заяви, че чешки дозвукови изтребители L-159 могат да бъдат прехвърлени на Украйна.

"Чехия може в относително кратък срок да предостави няколко бойни самолета, които са много ефективни в борбата с дронове, и вярвам, че ще успеем бързо и успешно да приключим този въпрос", заяви Павел на пресконференция със Зеленски. Също така Чехия може да предостави и системи за ранно предупреждение като пасивни радари. 

Чешката армия разполага с 24 самолета L-159 в едно- и двуместна конфигурация, използвани за обучение и подкрепа на сухопътните сили, съобщава Ройтерс. Основните й изтребители са 14 шведски Saab JAS-39 Gripen, но е поръчала 24 американски изтребителя Ф-35, които ще бъдат доставени след 2030 г.

Елена Страхилова
