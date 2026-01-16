Чехия ще предостави на Украйна бойни самолети, способни да свалят дронове

Чехия ще предостави на Украйна бойни самолети, които могат да свалят приближаващи се дронове. Това каза президентът на Чехия Петр Павел на среща с украинския си колега Володимир Зеленски в Киев днес. Той не даде подробности, но преди две години заяви, че чешки дозвукови изтребители L-159 могат да бъдат прехвърлени на Украйна.

"Чехия може в относително кратък срок да предостави няколко бойни самолета, които са много ефективни в борбата с дронове, и вярвам, че ще успеем бързо и успешно да приключим този въпрос", заяви Павел на пресконференция със Зеленски. Също така Чехия може да предостави и системи за ранно предупреждение като пасивни радари.

Още: Зеленски: Тази сутрин бяхме свършили всички ракети за ПВО (ВИДЕО)

Чешката армия разполага с 24 самолета L-159 в едно- и двуместна конфигурация, използвани за обучение и подкрепа на сухопътните сили, съобщава Ройтерс. Основните й изтребители са 14 шведски Saab JAS-39 Gripen, но е поръчала 24 американски изтребителя Ф-35, които ще бъдат доставени след 2030 г.

Още: Русия е прекалено търпелива с Европа: Близък до Путин обяви кога Москва ще използва ядрено оръжие (ВИДЕО)