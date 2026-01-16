Зеленски: Тази сутрин бяхме свършили всички ракети за ПВО (ВИДЕО)

До тази сутрин, 16 януари, Украйна не е разполагала повече с ракети за няколко системи за противовъздушна отбрана, тъй като просто ги е изразходвала. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски на пресконференция днес в Киев с чешкия си колега Петър Павел. Нов голям пакет ракети е бил доставен в рамките на днешния ден, но Зеленски предупреди, че всеки път му се налага буквално да "изтръгва" ракети от САЩ и Европа.

"И какъв е смисълът според вас от този "енергиен Рамщайн" [подкрепата за енергийната система в Украйна, която бе инициирана тези дни - бел. ред.], ако всеки път трябва да изтръгвам ракети от европейските и американските партньори? И не става въпрос само за системите "Пейтриът", които никога няма да са достатъчни. Украйна е внесла много различни системи за ПВО по време на войната и за всяка от тях се искат ракети", каза Зеленски.

"И всеки път трябва да изтръгвам пакети с ракети, когато знаеш в коя държава какво има на склад, но има и вътрешно законодателство, което ограничава доставките и което казва, че дадена държава трябва да има едикакво си минимално количество в складовете си. И просто насила трябва да изтръгваш", каза още президентът.

Зеленски визира в изявлението си критиките, които тези дни валят в Украйна по адрес на правителството, че не е подготвило енергийната система, по която Русия целенасочено удря в разгара на зимата, с което на практика извършва геноцид. В медиите имаше критики от украински енергийни експерти, които обвиниха, че се обикалят европейските столици да се осигурят оръжия, но не се обръща внимание на укрепването на енергийната мрежа. Наред с това бе иницииран т. нар. "енергиен Рамщайн", за да се преодолеят последиците от руския терор насред ниските януарски температури. По указание на премиера Юлия Свириденко, Министерството на външните работи и Министерството на енергетиката, бяха призовани съюзниците на Украйна да осигурят оборудване и финансиране за Фонда за енергийна подкрепа.

Междувременно Зеленски коментира и новото обвинение на Доналд Тръмп, че той е този, който бави подписването на мирното споразумение с Русия. Още: Зеленски е "пречка" за мир: Украинският президент отвърна на Тръмп (ВИДЕО)

"Като цяло е ясно, че САЩ искат да прекратят войната още утре. А ние искаме да го направим още днес. И двамата го искаме. И разбираме, че Русия е тази, която отлага подписването и прекратяването на войната."