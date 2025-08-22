След риболов с Ди Ванс: Глоба грози британския външен министър (СНИМКА)

Британският външен министър Дейвид Лами отиде на риболов с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс по-рано този месец южно от Лондон. Въпросният риболов обаче се оказал незаконен, тъй като двамата ловували риба без лиценз, съобщи BBC. Говорител на Агенцията по околна среда заяви в петък, че на Лами е отправено писмено предупреждение. Нарушаването на закона е било доста дребно, но е можело да му донесе глоба до 2500 паунда (3380 долара) за нарушението.

Лами, чийто говорител описа всичко това като „административно нарушение“, закупи лиценз след случилото се и сам докладва на агенцията.

„Единственият проблем в специалните ни отношения е, че всичките ми деца ловяха риба, но външният министър не“, каза по-късно Ванс.

Агенцията по околна среда не коментира дали Ванс има лиценз, позовавайки се на правилата за защита на данните. Говорителят на вицепрезидента не отговори веднага на имейл от Асошиейтед прес с искане за коментар.

Агенцията заяви, че е потвърдила, че Лами е получил предупреждение, защото го е разпространил публично.

Правилата за риболов в Англия

В Англия и Уелс всеки над 13 години се нуждае от лиценз за риболов в сладководни води, съобщи агенцията. В повечето случаи неопитни рибари, хванати без разрешително, получават предупреждения - така че в този смисъл Лами очевидно е имал известен късмет на начинаещ. ОЩЕ: Тръмп: Може да поканя Путин на Световното по футбол (ВИДЕА)

A real pleasure to welcome my friend @JDVance and his family to Chevening.



Before beginning our bilateral, the Vice President gave me fishing tips, Kentucky style.



The special relationship makes the UK and the US stronger, safer and better off. pic.twitter.com/MvadqvbpMB — David Lammy (@DavidLammy) August 8, 2025