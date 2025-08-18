Чул се е оглушителен звук: Вижте как се запали двигателят на Boeing над Корфу (ВИДЕО)

Както вече съобщихме - 273 пътници и осем членове на екипажа са били на борда на Boeing 757-300 на Condor Airways, когато двигателят му се повредил и няколко минути след излитане от летище Корфу и се възпламенил. По информация на сайта newsincyprus инцидентът е с полет DE3665 до Дюселдорф. Полетът е превозвал предимно немски туристи. Оказва се, че десният двигател е отказал на височина от 450 метра, когато самолетът все още е бил в режим на излитане, допълва македонската медия "Проверено".

Снимки, направени от местни жители и посетители на острова, показват самолета да лети в небето, а от дясната страна пламва огън. Много жители съобщиха за оглушителен звук, подобен на експлозия, идващ от самолета.

Всички протоколи за аварийно кацане бяха незабавно активирани на летище Корфу. Пилотите обаче решиха да продължат полета с един работещ двигател, кацайки на италианското летище Бриндизи, разположено срещу Корфу.

Според германската телевизионна станция RTL, пилотите са били принудени да променят курса си към Бриндизи, тъй като повреда в двигателя им е попречила да продължат полета до Дюселдорф.

Самолетът е кацнал благополучно в Бриндизи. Няма съобщения за пострадали сред пътниците или членовете на екипажа, уточнява вестник "Вима". Пътниците на самолета са били настанени в хотел до следващия полет.