Чул се е оглушителен звук: Вижте как се запали двигателят на Boeing над Корфу (ВИДЕО)

Както вече съобщихме - 273 пътници и осем членове на екипажа са били на борда на Boeing 757-300 на Condor Airways, когато двигателят му се повредил и няколко минути след излитане от летище Корфу и се възпламенил. По информация на сайта newsincyprus инцидентът е с полет DE3665 до Дюселдорф. Полетът е превозвал предимно немски туристи. Оказва се, че десният двигател е отказал на височина от 450 метра, когато самолетът все още е бил в режим на излитане, допълва македонската медия "Проверено". 

Вижте кадрите

Снимки, направени от местни жители и посетители на острова, показват самолета да лети в небето, а от дясната страна пламва огън. Много жители съобщиха за оглушителен звук, подобен на експлозия, идващ от самолета. ОЩЕ: Пламна двигателят на самолет, излитащ от Корфу - той обаче продължи и кацна в Италия

 

Аварийното кацане

Всички протоколи за аварийно кацане бяха незабавно активирани на летище Корфу. Пилотите обаче решиха да продължат полета с един работещ двигател, кацайки на италианското летище Бриндизи, разположено срещу Корфу.

Според германската телевизионна станция RTL, пилотите са били принудени да променят курса си към Бриндизи, тъй като повреда в двигателя им е попречила да продължат полета до Дюселдорф.

Самолетът е кацнал благополучно в Бриндизи. Няма съобщения за пострадали сред пътниците или членовете на екипажа, уточнява вестник "Вима". Пътниците на самолета са били настанени в хотел до следващия полет. ОЩЕ: Пътници на самолет са ранени при силна турбуленция: Наложи се аварийно кацане (ВИДЕА)

