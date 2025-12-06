Без парите на това поколение Gen Z няма бюджет, няма полиция, няма крадене

"Мисля си, че държавата е на автопилот в момента. От тази гледна точка хората, които трябва да ни преведат в еврозоната на 1 януари, не си вършат работата и част от информационната кампания буксува. Храта имат конкретни въпроси и на тях трябва да се отговори конкретно. Не са абстракции". Това коментира пред БНР икономиста Георги Стоев.

"Бях подготвил отговори на въпроси, като такива битови неща: трябва ли да си сменим IBAN-а на сметката, какво да правя с кеша и т.н. Обаче смених малко фокуса в момента на големия протест, и тогава всъщност аз започнах да мисля в посока на това малко да развържа подкрепата за това правителство от подкрепата за еврото. По някакъв начин все още в обществото стои тази идея, че ако изляза на улицата да протестирам, все едно съм срещу еврото. И всъщност това е нещото, което се опитвам да направя в първите дни – да обясня на хората, че България ще влезе в еврозоната дори при правителството да си подаде оставката, дори да няма бюджет, дори да няма разбирателство по основни въпроси", обяснява той.

По думите му това ще е процес, който върви автоматично и не е свързано с това дали хората изразяват своя справедлив протест или не.

Още: "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта": Нов голям протест блокира София

"В този смисъл насърчавам всички, които се колебаят дали да протестират и им казвам: всъщност ваше право е да протестирате дори когато подкрепяте еврото. Дори точно защото подкрепяте еврото, трябва да протестирате срещу бюджет, който ви краде. Протестът не е за смяна на едни хора с други хора. Протестът е да не допускаме, когато се стигне до това лоши хора да стигнат до властта, да се стига до катастрофални сценарии за България. Тоест искаме ограничение пред властта, искаме ограничение на държавата, искаме сценарий, при който демокрацията да ни гарантира, че ще ни предпази от собствените ни грешки. Протестът е фундаментален и е конституционен. Тоест тук говорим по-скоро за революционен протест в смисъл на това, че се търси нов обществен договор, нов списък от права на хората. Срещу собственост и правителство. А не се търси нов лидер с харизма или нов диктатор с добри намерения. Просто да е нов човек", разказа още той.

Снимка: Ивайло Илиев/Actualno.com

Какъв нов обществен договор може да има с тези всичките играчи на терена

"То това е смисълът на демокрацията. Не гаранция за добри играчи, а гаранция за това, че и следващите играчи, ако се окажат лоши, системата и правилата ще ги ограничат – да не бутнат България в катастрофални сценарии. Това е смисълът на целия демократичен механизъм. Демокрация не е утопия, за да дойдат едни добри хора с голям капацитет да управляват други добри хора. Демокрация е ограничителен механизъм за това, когато рано или късно дойдат лошите хора – независимо колко са лоши – да не могат да ни вкарат в бездната, в която вече няколко пъти сме били", каза още Стоев.

Още: Премиерът Желязков обяви, че няма никакво намерение да подава оставка (ВИДЕО)

По думите му по повод "революцията на поколението Z", икономистът каза: "Това поколение го разбра по-добре от всички интелектуалци, които са в медиите и които правят анализи и упражнения за анализи. Включвам политолози, социолози, партийни говорители и всякакви придворни личности. Те все още не са в час. Все още наваксват и имат нужда да наваксват. Някои от тях ще успеят, други няма да успеят. Но самата интелигенция, хората, които формират общественото мнение, вече няколко дни си блъскат главата в стената и са на път да си я разбият, за да родят нещо. Със сигурност до властта ще се докопат възможно най-кофти хората, които можете да си представите. Не се съмнявайте в това. Следващата клика, която ще се окупира и ще се закрепи във властта в народната страна, ще бъдат кофти хора. Въпросът е как да ги ограничим да правят кофти неща", каза още той.

Според икономиста това всъщност е протестът за нови правила, за нова държава, за нов начин да се ограничим, а не за нов хубав човек, който да си внесем отнякъде.

Снимка: Ивайло Илиев/Actualno.com

Законите и правилата

Още: За какво ТРЯБВА да протестираме

"Ако законите не се спазват, значи самите закони не са добри. Няма такова нещо като разписан закон на салфетка, който аз и вие харесваме. Законът трябва да се спазва. Ако той не се спазва, значи има проблем със системата. Ако има проблем със системата, значи отново има проблем със законите. Питайте юристите: как така сте написали закони, които никой не спазва? Нали смисълът е да не сме някакви маймуни, да не живеем в джунгла? Така че проблемът е всъщност отново в законите, които ограничават държавата да тормози хората. Всъщност за това е протестът", обясни той.

"Мирният протест съдържа в себе си способността на това поколение да спре да плаща сметката на полицаи, прокурори и всякакви други чичковци, които нямат никаква добавена стойност, напротив – отрицателна добавена стойност. Така че това, което ще видят като реакция на този проблем, не е просто хора на улицата, които са готови да ги линчуват. Това са хора, които абсолютно спокойно могат да редуцират още от първи януари плащането към бюджета, защото могат да плащат навсякъде по света. Без парите на това поколение няма бюджет, няма полиция, няма крадене", завърши икономиста Георги Стоев.

Още: Полицията пипаше малко нежно. Полицаите очевидно предпочитат бездействието