А-ха да стане "магазинът за хората", но стана както винаги

Властта призна, че голямата идея на голямото "Д" за "магазини за хората" не може да се осъществи и ще я преформатира в по-приемлив мащаб - "рафт за хората".

Магазини засега не се виждат на хоризонта, максимумът са щандове с продукти в други, вече съществуващи обекти.

Драмата да спазиш нещо, което си наложил

Причината? "Сложен и многоетапен процес, който обхваща множество административни и правни действия, комуникации между различни институции и пазарно проучване". Или иначе казано, държавата се е оплела в собствените си правила и изисквания и започва да вижда какво му е на малкия човек, който от време на време сглупява и решава да реализира някаква идея, инициатива или бизнес начинание. Защото то да спазваш едни регулации не е същото като да ги измисляш.

В социалните мрежи, логично, новината отнесе много подигравки. Че от магазин, през щанд, накрая щяло да остане само една студента вода за хората. Или само по един гол шпек за хората. Важното е, че има сайт, той все пак си работи по разчет.

Страх и глупост

С такива казуси става ясно, че за нас в България изкуственият интелект не е заплаха. Заплаха е естествената глупост. Никой не посмя да каже на голямото "Д" колко нелепа е идеята му за "Магазин за хората" и ето, на, сега задни ходове, бране на срам и мемета по Фейсбук.

Не е само едната глупост обаче. В схемата има и сериозни пари. Наши. Защото за "магазина" беше създадено специално дружество със съвет на директорите, със служители, с 10 млн. лв. бюджет... Да не ни излязат златни рафтовете накрая? Риторичен въпрос. Защото филмът "уж да стане по-добре, но стана както винаги" "хората" са го гледали вече безброй пъти и почва да ги избива на агресия към режисьорите. Видя се и в понеделник - София, Пловдив, Варна и т.н.

Автор: Десислава Любомирова