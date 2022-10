Цистерна с гориво се запали на Кримския мост, част от моста е срутена (ВИДЕО)

Движението по съоръжението е изцяло спряно, но засега корабоплаването през Керческия пролив продължава. Според украински медии е имало експлозия около 6 часа тази сутрин. Причината за инцидента все още не е известна.

В материал на руската държавна информационна агенция ТАСС, която е изцяло под контрола на режима на руския диктатор Владимир Путин, се казва, че няма щети по арките на моста. Цитирано е изявление на Олег Крючков, съветник на губернатора на Крим Сергей Аксьонов, който е публикувал съобщение в канала си в Телеграм. Само че проруските телеграм канали като "Рибар" изглеждат сигурни, че става въпрос за диверсия и взривно устройство, което е предизвикало експлозия в цистерната. "Ридовка" пък не изключва атака с дрон като възможна причина за взрива.

Мостът е дълъг 19 километра, като освен с автомобилни платна, разполага и с релсов път.

A fuel tank is on fire on one of the sections of the Crimean bridge, the arches are not damaged, an adviser to the head of the Crimea said pic.twitter.com/JSwlvKrnid