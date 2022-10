"Толя, ще закъснея, мостът гори": Нова версия за взрива на Кримския мост и потоп брутални шеги

Another video from the Crimean bridge! Another explosion moment today pic.twitter.com/rMzCnUM8oM

The moment of the explosion on the Crimean bridge this morning!



Videos are published by local media, a late gift for Putin's birthday. pic.twitter.com/XPr3aD0PHM — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 8, 2022

Both railway and vehicle spans of Kerch bridge are damaged&will take time to be restored.



This means that supplying Russian troops in the South of 🇺🇦 will be very difficult.



Military equipment, ammunition, fuel coming through Kerch bridge won't be coming for a long time. pic.twitter.com/fyAkWa8GPq — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 8, 2022

Каква обаче е причината? Вече се появи версия, че камион-бомба е довел до зрелищния взрив. Интересното е, че се появи видео, на което е показан "заподозреният" камион и че той минава проверка от руска страна, преди да влезе на моста. Съответно, ако е така, подобна диверсия би била венец на специалните операции в световната история. Другият вариант е да става въпрос за напълно редовно пропуснат камион с експлозиви за руската армия в Украйна, който да се е взривил - това би било венец на некадърността в световната история. Освен това, другите версии включват предварително заложена бомба във влаковата композиция с гориво, както и удар с дрон или дори ракетен удар.

Footage of a truck allegedly blown up on the Crimean bridge in the video it crosses the traffic police post.



They looked into the trailer of the car, but did not see anything suspicious. A few minutes later, judging by the cameras, the truck was blown up in motion pic.twitter.com/usnSQo6vxQ — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 8, 2022

Версията с камиона моментално предизвика и виртуална шега, с кадри как руският диктатор Владимир Путин подкара камион, когато мостът беше официално открит.

The culprit in the blowing up of the Crimean bridge was found 🤡



Another goodwill gesture. pic.twitter.com/XW7CFZfpFm — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 8, 2022

Вече има и доста други подигравки, насочени специално към Владимир Путин – ето някои от най-интересните, публикувани в профила в Twitter на Антон Герашченко, съветник на украинското МВР.

Today is meme day. pic.twitter.com/746COXCGzT — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 8, 2022

One of the versions of what happened pic.twitter.com/gLCteB28qD — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 8, 2022

Връх на осмиването е видео с разговор по телефона, в който неизвестен човек съобщава на свой близък, че ще закъснее, защото мостът гори. Експлозията видимо е отрязала всякакъв път напред.

"I'll be late, the bridge is burning", - says the voice on the video. pic.twitter.com/M62ATKfsH4 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 8, 2022

Освен това, ръководителят на Украинската пощенска служба Игор Смелянски вече обяви в профила си в Twitter, че ще бъде издадена специална пощенска марка, посветена на случилото се. Тя ще е втората в колекционерските марки – има такава, посветена на потопяването на крайцера "Москва".

Given today‘s news, @ukrposhta is issuing stamp “Crimean Bridge - Done” and envelop with Crimea breaking handcuffs with russia. Coming soon online and in our stores @OlKubrakov pic.twitter.com/xF2Iew3Zeq — Igor Smelyansky (@smelyansky_igor) October 8, 2022

Появиха се и видеа от Крим – на опашка пред бензиностанция, както и как цените на горивата на Кримския полуостров набързо почват да се "коригират" в посока нагоре. Освен това, вече е пусната фериботна линия от Керч към Русия и моментално там също се образува опашка.

The Russians managed to organize a ferry from Kerch to Russian territory, and immediately a line of cars lined up three kilometers long pic.twitter.com/rW5zQE9qCJ — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 8, 2022

