Цял блок в Киев е сринат, след като Русия пак засипа с ракети Украйна (ВИДЕО)

След рекордно голямата атака с далекобойни дронове през вчерашния 13 май, тази нощ Русия направи очакваното и засипа с ракети Украйна. Основна цел се оказа украинската столица Киев - украинският мониторингов канал "Труха" съобщи за поне 10 ракети, насочени към Бела Църква в Киевска област, отделно за крилати ракети (същата информация я има и в официалния канал в Телеграм на украинските ВВС) и балистични ракети към Киев, след като руснаците вдигнаха във въздуха стратегически бомбардировачи. Преди това каналът съобщи за изстрелване на свръхзвукови ракети "Кинжал", както и крилати "Искандер-К", пак насочени към украинската столица. Друг украински мониторингов канал "Николаевски Ванюк" добавя, че руски ракети са изстреляни към Полтава, а Одеса е атакувана с дронове - Още: Рекордна атака: Русия засипа Украйна с близо 900 дрона за по-малко от денонощие (СНИМКИ и ВИДЕО)

Според съобщение в официалния канал в Телеграм на кмета на Киев Виталий Кличко, атаката е ранила общо 11 души, като 9 са хоспитализирани. Украинската спешна служба обаче казва, че информацията за убити и ранени се уточнява.

И още: Украинската спешна служба уточни, че в резултат на обстрела жилищни сгради и гражданска инфраструктура в няколко района на Киев са понесли щети. В Дарницки район е ударена многоетажна жилищна сграда и има сриване на цяла секция. 10 души бяха спасени, в ход са аварийно-спасителни операции за издирване на ранените. Имало е и паднали отломки най-вероятно от ракети върху територията на бензиностанция. Отделно, в други райони на града е подпален автомобил и пак са регистрирани паднали отломки, но на открита площ.

В Оболонски район отломки са паднали и върху триетажна паркинг сграда и бизнес център. Също така, на друго място отломки са повредили апартамент в жилищна сграда на 12-ия етаж и са ударили недовършена сграда на 25-ия етаж, има ранени.

В Днепровски район, в резултат на нападението, е избухнал пожар на покрива на пететажна жилищна сграда. Има 1 ранен. На друго място дрон е ударил пететажна сграда. В резултат на нападението, няколко гаража и паркиран автомобил са се запалили на още едно място.

Още: Може би най-мащабната атака от началото на войната: Русия изстреля над 200 дрона посред бял ден и отново уби украинци (ВИДЕО)