Изстрели във филипинския сенат при опит за арест на сенатор (ВИДЕА)

Изстрели отекнаха във филипинския сенат, след като депутат и бивш полицейски началник се е укривал от арест по заповед на Международният наказателен съд (МНС), заради убийства по време на поведената от бившия президент Родриго Дутерте насилствена кампания срещу наркотиците. Служители на законодателния орган, репортери и други хора, намиращи се в сградата, са били принудени да се укрият.

Gunshots heard in Philippines Senate as authorities in Philippines try to arrest senator.



Няма съобщения за жертви или ранени, според секретаря на сената Марк Ландро Мендоса. Той заяви, че служители от Националното бюро за разследване (НБР), са произвели изстрели, докато са се оттегляли след пореден неуспешен опит за задържането на сенатор Роналд Дела Роса, бивш началник на полицията при Дутерте.

Инцидентът се случи часове след като Дела Роса, по прякор Скалата, публикува в социалните мрежи молба за обществена подкрепа срещу ареста му. "Обръщам се към вас. Надявам се, че можете да ми помогнете. Не позволявайте да отведат в Хага поредния филипинец", заяви Дела Роса, предаде ДПА и БТА.

Филипинският президент Фердинанд Маркос-младши нареди разследване на случая, отбелязвайки, че не инструктирал НБР да изпълни заповедта за арест на Дела Роса от МНС. "Правителството не е направило това. Никой войник, военен или служител на НБР не е влизал в сената. Не знаем кой се е опитал да влезе и поради това е имало стрелба", заяви държавният глава, като допълни, че е разговарял с председателя на Сената Алън Питър Каетано, според когото законодателният орган е бил подложен на атака, след като е предоставил защита на Дела Роса.

МНС потвърди в понеделник, че е издал заповед за арест срещу Дела Роса, свързана с участието му в кампанията на Дутерте срещу наркотиците.

Дутерте беше задържан в Хага от МНС, който потвърди обвиненията срещу него във връзка с убийствата в рамките на обявената от него война срещу наркотиците, докато беше президент от 2016 до 2022 г.

Дела Роса е бил забелязан да тича в сградата на Сената часове преди официалното потвърждаване на заповедта за арест на МНС, като се твърди, че е бил преследван от агенти на НБР, изпратени да я изпълнят. Впоследствие е възникнала суматоха между агентите на НБР и служителите по сигурността на Сената, които са защитавали сенатора.

Според МНС, заповедта за арест срещу Дела Роса е била тайно издадена на 6 ноември 2025 г.

Твърди се, че сенаторът „е наказателно отговорен като косвен съизвършител“ за „престъплението срещу човечеството убийство“, като между 3 юли 2016 г. и края на април 2018 г. са убити най-малко 32 души.

МНС започна разследване на войната срещу наркотиците през 2018 г. Филипините се оттеглиха от МНС месец след началото на предварителното разследване.

Според официални данни най-малко 6252 души са били убити при операции срещу наркотиците от 1 юли 2016 г. до 31 май 2022 г. Местни и международни правозащитни организации твърдят, че броят на жертвите е три пъти по-висок. Възникнаха и въпроси дали заподозрените са били убити извънсъдебно от полицията и дали някои от убитите действително са имали някаква роля в продажбата на наркотици.