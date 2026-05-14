САЩ уверява: Рискът от заразяване с хантавирус остава нисък

Рискът от хантавируса за широката общественост остава много нисък, а Американският център за контрол и превенция на заболяванията (Си Ди Си) разполага с екип от над 100 души, работещ активно в момента по линия на епидемията, съобщи говорител на Центъра, цитиран от Ройтерс. "До американската общественост: бъдете спокойни, ние сме тук, за да защитим вашето здраве. Въз основа на наличната информация можем да кажем, че заплахата" за широката общественост остава ниска, каза в разговор с журналисти д-р Дейвид Фитър, който координира работата на Центъра по линия на актуалната обстановка с хантавируса. Още: Отмениха карантината на круизния кораб, наложена след съмнение за норовирус

Си Ди Си, чието седалище е в Атланта, прави оценка на опасността за общественото здраве на място в Небраска, където 16 от 18-те пътници от круизния кораб, засегнат от епидемия от хантавирус, бяха превозени по въздух и карантинирани в понеделник, каза д-р Брендън Джаксън от екипа на Си Ди Си в Небраска.

Групата е била на кораба "Хондиус", луксозен пътнически лайнер, свързан с епидемията от случаи на Андски вирус, единствената разновидност на хантавируса, за която има данни за възможност за ограничено предаване от човек на човек. Хантавирусът обикновено се разпространява от диви гризачи.

Първите резултати от изследванията на пътник, за когото в понеделник властите казаха, че е положителен за хантавирус и карантиниран в Небраска, не са категорични, посочи Фитър.

На пасажера в момента се правят нови изследвания, а резултатите ще бъдат готови до ден-два, каза той.

