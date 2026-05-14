Докато народът умира под куршумите на бандите: Бивш ас на ЦСКА води страната си на Мондиал с отбор за милиони

27 дни! "Дните до Мондиал 2026" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез любопитни истории отброяваме оставащите дни до Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада.

Над 16 000 убити за 4 години. Близо 1,5 милиона изселени души. Убийства, изнасилвания и отвличания. Това представлява моментната картинка на една от най-опасните държави за живеене днес - Хаити. От дълго време страната не може да се справи с могъщи престъпни банди. Помощта от всевъзможни международни организации се увеличава, но не е достатъчна. През лятото на 2021 година тогавашният президент Жовенел Моис бива разстрелян в собствения си дом, което разпалва фитила.

Българска следа и звезди от Висшата лига: Един от аутсайдерите на Мондиал 2026

В наши дни кризата става всестранна. Според Интегрираната класификация на фазите на продоволствената сигурност (IPC) близо 5,8 милиона хаитяни, повече от половината от населението на страната, са изправени пред остра продоволствена несигурност. Близо 1,8 млн. от тях спешно се нуждаят от продоволствена помощ. На този фон националният отбор по футбол на страната е глътката свеж въздух. Тимът се класира на Мондиал 2026, който ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико, след като спечели квалификационна група C от зона КОНКАКАФ с 11 точки, и изпревари Хондурас, Коста Рика и Никарагуа. За първи път от 1974 година „гренадирите“ ще бъдат част от световния елит.

В състава на селекционера Себастиан Мине се открояват двама футболисти, които са се подвизавали по българските терени. Бившият таран на ЦСКА Дюкенс Назон често води атаката, а под рамките на вратата застава опитният Джони Пласид. 38-годишният страж носи екипа на Царско село от 2019 до 2021 година. Двамата обаче не са лидерите на Хаити.

2 хаитяни струват колкото 7 българи

През март 2026-а отборът направи звезден трансфер. Нападателят на Съндърланд Уилсън Исидър, който е юношески национал на Франция, се съгласи да представлява Хаити. Друг основен играч за островната държава е Жан-Рикнер Белегард. Халфът на Уулвърхемптън също е минал през юношески гарнитури на "петлите", но селекционерът Мине успява да го убеди да сложи фланелката на Хаити.

Исидър (18 млн.) и Белегард (16 млн.) са най-скъпите футболисти на Хаити. По данни на Transfermarkt двамата струват общо 34 милиона евро. За сравнение, това е общата стойност на седемте най-високо котиращи се българи - Илия Груев (12 млн.), Кирил Десподов (6 млн.), Росен Божинов (4 млн.) Марин Петков, Филип Кръстев (по 3,5 млн.), Светослав Вуцов, Лукас Петков (по 2,5 млн.).

Striker Wilson Isidor has committed to Haiti’s national team ahead of the World Cup.



The Sunderland forward said messages from Haitian fans moved him to answer the call and represent the “Grenadiers”.



Нападателят на Съндърланд и полузащитникът на Уулвърхемптън ще трябва да поведат съотборниците си в тежките битки от груповата фаза на Мондиал 2026 срещу Бразилия, Мароко и Шотландия. Възможностите на Хаити са класиране напред са повече от нищожни, но на Назон и Пласид вероятно ще им е една идея по-приятно да играят срещу Вини Жуниор и Хакими на пълни стадиони в Щатите, отколкото срещу Монтана и Септември по нашите прекрасни терени.

В крайна сметка историята на Хаити за Мондиал 2026 е колкото футболна, толкова и сюрреалистична. Шансовете им в група с Бразилия, Мароко и Шотландия са близо до нулата, но за „гренадиерите“ успехът вече е постигнат. Той може да се опише като глътка въздух сред хиляди трупове, която доказва, че във футбола няма невъзможни неща - дори когато държавата ти буквално изчезва.

Автор: Джем Юмеров

