Ортопедът д-р Дженгиз Чабукоглу гостува във Варна на 22.05.2026 г. - възможност за информационни срещи при ортопедични проблеми при деца и възрастни

На 22-ри май 2026 г. във Варна ще се проведат безплатни информационни срещи с ортопеда д-р Дженгиз Чабукоглу - специалист с над 30 години професионален опит в детската ортопедия и реконструктивната хирургия.

Срещите се организират от Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ и са насочени към пациенти, които търсят повече информация относно съвременните възможности за ортопедично лечение в чужбина при:

вродени деформации

разлики в дължината на крайниците

деформации на ходилата и краката

последствия от травми

редки заболявания на опорно-двигателния апарат

реконструктивни ортопедични операции.

В подобни случаи изборът на подход и опитът на специалиста са от ключово значение, особено когато лечението трябва да бъде съобразено с растежа и развитието на детето.

Д-р Дженгиз Чабукоглу работи както с деца, така и с възрастни пациенти, като основният му фокус са сложните ортопедични случаи и прилагането на съвременни реконструктивни подходи за запазване на функцията на крайниците.

Специалистът е създател на иновативна реконструктивна техника, разработена за случаи (тибиална и фибуларна хемимелия), при които в миналото често се е стигало до ампутация.

Срещите с д-р Чабукоглу дават възможност пациентите и техните близки да получат повече яснота относно:

- съвременните ортопедични методи на лечение в чужбина

- необходимите етапи при различни ортопедични състояния

- организацията на пътуване за лечение.

Срещите се провеждат само с предварително записване. Осигурен е превод и съдействие от екипа на „Медикъл Караджъ“.

📅 22.05.2026 г., Варна

📞 Телефон за записване: 0878 500 730

💻 Онлайн записване: https://www.medikara.bg/freeconsults/djengiz-22-05-26-varna