Смяна на караула: "Мосад" ще има нов шеф

Генерал-майор Роман Гофман, военен секретар на премиера Бенямин Нетаняху и избраник за следващ шеф на разузнавателната агенция "Мосад", е споделил пред свои сътрудници, че възнамерява да поеме поста въпреки съпротивата на главния прокурор и, според някои информации, на настоящия шеф на "Мосад". "Възнамерявам да стигна докрай", е казал той по време на срещи, според "Ройтерс", цитирани от "Канал 12". "Вярвам, че назначението ще бъде одобрено от Върховния съд."

Генералният прокурор Гали Бахарав-Миара заяви в неделя пред Върховния съд, че се противопоставя на назначаването на Гофман и призова то да бъде отменено, тъй като "страда от крайна и явна неразумност" поради ролята на Гофман в използването на непълнолетен за така наречена операция за оказване на влияние.

В резултат на предполагаемите действия на Гофман тийнейджърът беше задържан и разпитан от агенцията за вътрешна сигурност "Шин Бет", държан в изолация в продължение на два месеца, обвинен в шпионаж и осъден на 18 месеца затвор, преди обвиненията да бъдат оттеглени.

Настоящият шеф на "Мосад" Давид Барнеа също се противопоставя на назначението. Нетаняху се изказа в негова защита предвид критиките.

Според "Канал 12" Гофман съставя екип и избира най-близки сътрудници, като се очаква той да поеме ръководството на агенцията. Той също така е провел поредица от срещи с висши служители в Мосад.

Нетаняху също така се среща с висши офицери от Израелските отбранителни сили, докато търси потенциални заместници на Гофман като военен секретар.

