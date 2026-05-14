Сенатът на САЩ даде "зелена светлина" за новия председател на ФЕД

Американският Сенат потвърди в сряда номинацията на Кевин Уорш, избраникът на президента Доналд Тръмп за председател на Федералния резерв. Това стана с 54 гласа "за" срещу 45 "против". Гласуването протече предимно по партийна повеля, коментира ДПА. Още: Доналд Тръмп избра следващия председател на Управлението за федерален резерв

Кой го подкрепи и кой гласува против?

Сенаторът от Пенсилвания Джон Фетерман беше единственият демократ, гласувал в подкрепа на Кевин Уорш, докато сенаторката от Ню Йорк Кирстен Гилабринд не гласува. В останалите случаи всички гласували "за" бяха републиканци, а тези, които се противопоставиха - демократи.

Гласуване в Сената идва, след като ресорната комисия одобри номинацията на Уорш. Това се случи в края на април по строги партийна повеля, като всички 13 републиканци гласуваха "за", а всички 11 демократи - "против".

Демократите предупредиха за политическото влияние на Тръмп, който иска по-ниски лихвени проценти, върху централната банка, докато републиканците похвалиха Уорш като опитен кандидат.

Номинацията идва в момент на нарастващо напрежение между Белия дом и централната банка.

Доналд Тръмп многократно и без успех призоваваше за понижаване на лихвите, а също така атакуваше напускащия председател на Федералния резерв Джером Пауъл.

Това предизвика опасения на финансовите пазари относно политическата независимост на институцията.

