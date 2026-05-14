Пак ли се провали, Гришо? И пак, и пак...

"ВАР-ът на Actualno" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез коментари и анализи правим по-детайлен преглед на най-наболелите теми в българския и световен спорт.

Пак ли се провали, Гришо: провокативно-ироничен въпрос, който периодично задавам след някой "провал" на корта. За пръв път поставих този въпрос през 2019-а, когато Григор Димитров загуби от 9-ия в света Кей Нишикори в Бризбън, а това бе определено като провал за Гришо. Поставих въпроса за провала и в началото на 2025 година, когато Григор бе обявен за приключен. Поставям го и днес, след като Димитров инкасира шеста поредна загуба.

Както и в предходните ми коментари за "проваления" Григор Димитров, акцентът и в тази статия няма да падне върху спортно-техническите аспекти на играта. Григор си има щаб, с който да анализира причините за спада в представянето му и да намери изход от кризата. Иска ми се отново да засегна една далеч по-обществено значима тема: за злобата и омразата на българина; и за онези пошли коментари, които се изливат по адрес на Григор след всеки неуспех.

Още отпреди 681 година е известно, че българинът разбира от всичко, в това число и от тенис. Той знае как трябва да играе един тенисист, какви са му слабостите, с кого може и не може да спи и кога трябва да приключи с тениса. Така бе и с Григор - документирано от мен още през 2019-а, когато му бе казано, че е провал и по-добре да се отказва. Вярно, оттогава Григор стигна 1/2-финал и още три 1/4-финала в Големия шлем, спечели ATP титла, игра на още няколко финала, върна се и в топ 10 на света. Но това нека го отдадем на късмета на един приключил тенисист...

Документирах провала на Григор и в началото на 2025-а, когато на нашия му бе казано за пореден път, че е приключен за големия тенис. Вярно, после стигна 1/2-финал на един от най-силните турнири в света - Мастърса в Маями, а за капак реши тотално да надиграе световния номер 1 Яник Синер и да му поведе с 2-0 сета на 1/8-финалите на Уимбълдън, преди да получи злощастна контузия, която принудително прекрати участието му. Но това, че си доминирал срещу действащия номер 1, и то в Големия шлем, не значи нищо. Григор си е приключен.

И ето ни през месец май 2026 година, след поредния провал на Григор. Пак, и пак, и пак. В коментарите в социалните мрежи се четат все същите мнения, които се споделяха и преди година, и преди седем години, а вероятно и още назад във времето. Григор Димитров е приключил, трябва да се отказва, бил пенсионер, само се мъчи, ставал за смях, че даже бил и жалък. И това са все коментари от негови сънародници, предполагам много по-успешни от Григор. Даже някои пишат, че и те да излязат на корта, ще го бият.

Историята е показала, че Димитров се връща по-силен всеки път, когато го обяват за приключил. Дори и този път да не бъде така, Григор може да бъде горд с постигнатото в кариерата си, защото това, което той стори през всички тези години, е безпрецедентно. България няма по-популярен действащ спортист от Григор в целия свят, и то да се е задържал толкова много години в абсолютния световен елит на един от най-конкурентните и най-гледаните спортове въобще. За съжаление, много от коментиращите в социалните мрежи не си дават сметка за това.

Българинът винаги е имал проблеми с паметта - затова и не се учудвам на коментарите, че Григор е посредствен тенисист. Посредствеността не може да присъства в едно изречение с бивш номер 3 в света, спечелил над 30 милиона долара само от наградни фондове. Посредствеността може да присъства в едно изречение само със същите онези хора, които пишат в коментарите, че Григор е провал. Защото да напишеш такъв коментар, с нотка на злорадство, е не само посредствено, но и комплексарско.

Автор: Стефан Йорданов

