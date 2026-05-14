Путин пази властта си с двама нови губернатори, воювали в Украйна: Данни за мъчения по адрес на единия

Руският диктатор Владимир Путин смени губернаторите в 2 руски области, граничещи с Украйна. Постовете си овакантяват Вячеслав Гладков - Белгородска област и Александър Богомаз - Брянска област. Александър Шуваев, който е бил част от руската пълномащабна инвазия в Украйна (т.нар. СВО - специална военна операция) и носител на наградата "Герой на Русия", беше назначен в Белгород. Егор Ковалчук, бившият т. нар. министър-председател в непризнатата ЛНР (Луганска народна република), пое поста на губернатор на Брянск.

Шуваев има чин "генерал-майор". Той е родом от Белгородска област и ветеран от войната срещу Украйна, преди това е командвал мотострелкова бригада (Първа славянска бригада) в състава на руската армия, участвали в бойните действия. За службата си е получил награди, включително званието "Герой на Русия" и "Орден за храброст". През 2025 г. става участник в програмата на Путин "Време на героите", а през януари 2026 г. е назначен за вицегубернатор на Иркутска област, където, според официални изявления, отговаря за подкрепата на ветераните от войната и техните семейства.

Бригадата под командването на Шуваев, част от Първи донецки корпус, е известна с "камерата" за мъчения на територията на бивш завод за минна автоматизация в Макеевка, където войници са били бити и са били връзвани тежести за краката им, припомня руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA, който разговаря с избягалите и техните роднини. Бригадата също така насилствено е изпращала ранени войници и дезертьори като пушечно месо в шурмове според мобилизирани войници от Иркутска област. Заради оплаквания от побоища, войници от военно поделение 41680 са били оковани с белезници за парапетите в продължение на няколко дни, а един от тях е бил изпратен да щурмува бригадата, гласят свидетелските показания. Семействата на войниците наричат ​​тази бригада "Бермудският триъгълник" поради големия брой изчезнали войници от състава ѝ:

Руската служба на BBC излезе с материал, според който Гладков не е подал доброволно оставка, както внушава Кремъл. В материала е цитиран източник от голяма компания, развиваща дейност в Белгородска област, който твърди, че благодарение на Гладков поне е имало някаква възможност да се живее и работи в областта и че той е критикувал много руското военно министерство, че не осигурява необходимата ПВО за защита на областта. Гладков излезе в отпуск преди около 2 седмици, официално каза, че е поради лекарска препоръка - имаше слухове, че ще е кандидат за депутат в Думата, засега няма такава информация.

