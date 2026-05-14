Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Путин пази властта си с двама нови губернатори, воювали в Украйна: Данни за мъчения по адрес на единия

14 май 2026, 6:59 часа 388 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Путин пази властта си с двама нови губернатори, воювали в Украйна: Данни за мъчения по адрес на единия

Руският диктатор Владимир Путин смени губернаторите в 2 руски области, граничещи с Украйна. Постовете си овакантяват Вячеслав Гладков - Белгородска област и Александър Богомаз - Брянска област. Александър Шуваев, който е бил част от руската пълномащабна инвазия в Украйна (т.нар. СВО - специална военна операция) и носител на наградата "Герой на Русия", беше назначен в Белгород. Егор Ковалчук, бившият т. нар. министър-председател в непризнатата ЛНР (Луганска народна република), пое поста на губернатор на Брянск.

Още: Ветеран от войната в Украйна: Ето кой назначи Путин за управител на Белгородска област

Шуваев има чин "генерал-майор". Той е родом от Белгородска област и ветеран от войната срещу Украйна, преди това е командвал мотострелкова бригада (Първа славянска бригада) в състава на руската армия, участвали в бойните действия. За службата си е получил награди, включително званието "Герой на Русия" и "Орден за храброст". През 2025 г. става участник в програмата на Путин "Време на героите", а през януари 2026 г. е назначен за вицегубернатор на Иркутска област, където, според официални изявления, отговаря за подкрепата на ветераните от войната и техните семейства.

Бригадата под командването на Шуваев, част от Първи донецки корпус, е известна с "камерата" за мъчения на територията на бивш завод за минна автоматизация в Макеевка, където войници са били бити и са били връзвани тежести за краката им, припомня руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA, който разговаря с избягалите и техните роднини. Бригадата също така насилствено е изпращала ранени войници и дезертьори като пушечно месо в шурмове според мобилизирани войници от Иркутска област. Заради оплаквания от побоища, войници от военно поделение 41680 са били оковани с белезници за парапетите в продължение на няколко дни, а един от тях е бил изпратен да щурмува бригадата, гласят свидетелските показания. Семействата на войниците наричат ​​тази бригада "Бермудският триъгълник" поради големия брой изчезнали войници от състава ѝ:

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Руската служба на BBC излезе с материал, според който Гладков не е подал доброволно оставка, както внушава Кремъл. В материала е цитиран източник от голяма компания, развиваща дейност в Белгородска област, който твърди, че благодарение на Гладков поне е имало някаква възможност да се живее и работи в областта и че той е критикувал много руското военно министерство, че не осигурява необходимата ПВО за защита на областта. Гладков излезе в отпуск преди около 2 седмици, официално каза, че е поради лекарска препоръка - имаше слухове, че ще е кандидат за депутат в Думата, засега няма такава информация.

Още: Анголец, воювал за Путин в Украйна, се цели да става общински съветник в Белгород

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Русия Белгород Брянск Вячеслав Гладков СВО Александър Богомаз Време на героите
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес