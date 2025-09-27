Цял ден с Путин мислехме как да оцелеем в тези трудни времена: Лукашенко (ВИДЕО)

По повод срещата си с руския диктатор Владимир Путин, която се състоя вчера, беларуският му колега Александър Лукашенко заяви пред репортери днес, че двамата с Путин са загрижени как да "оцелеят в тези трудни времена".

"Извинявайте, че разговорът няма да е много празничен. Но вчера практически през целия ден ние с Путин седяхме и мислехме как да оцелеем в това трудно време. Русия, огромната, богата империя с несметно богатство... а въпреки това мислим как да оцелеем. (...) Светът се преразпределя, разкъсват го на парчета. Това е ваше, онова е ваше... и започват да ни душат. Няма да ни оставят на мира. Наистина ли е нужно нашето поколение да премине през още една война?", каза Лукашенко пред журналисти и местни жители при посещението си в Могилевска област в Беларус. Видеото бе публикувано в официалния му канал в Telegram "Пул первого".

