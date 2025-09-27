Войната в Украйна:

Цял ден с Путин мислехме как да оцелеем в тези трудни времена: Лукашенко (ВИДЕО)

27 септември 2025, 19:26 часа 688 прочитания 0 коментара
Цял ден с Путин мислехме как да оцелеем в тези трудни времена: Лукашенко (ВИДЕО)

По повод срещата си с руския диктатор Владимир Путин, която се състоя вчера, беларуският му колега Александър Лукашенко заяви пред репортери днес, че двамата с Путин са загрижени как да "оцелеят в тези трудни времена".

"Извинявайте, че разговорът няма да е много празничен. Но вчера практически през целия ден ние с Путин седяхме и мислехме как да оцелеем в това трудно време. Русия, огромната, богата империя с несметно богатство... а въпреки това мислим как да оцелеем. (...) Светът се преразпределя, разкъсват го на парчета. Това е ваше, онова е ваше... и започват да ни душат. Няма да ни оставят на мира. Наистина ли е нужно нашето поколение да премине през още една война?", каза Лукашенко пред журналисти и местни жители при посещението си в Могилевска област в Беларус. Видеото бе публикувано в официалния му канал в Telegram "Пул первого". 

Още: Зеленски: Ако Кремъл заплашва със спиране на тока в Киев, трябва да е наясно, че ще има спиране на тока и в Москва

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Александър Лукашенко Владимир Путин
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес