Зеленски: Ако Кремъл заплашва със спиране на тока в Киев, трябва да е наясно, че ще има спиране на тока и в Москва

Ако руснаците заплашат да предизвикат спиране на тока в украинската столица, те трябва да знаят, че ще има спиране на тока и в Москва. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски на брифинг днес, 27 септември. Той подчерта, че руснаците винаги засилват атаките срещу критичната инфраструктура с началото на зимата и отоплителния сезон.

Русия трябва да разбере, че цивилизованите страни се различават от "дивите" по това, че никога не инициират агресия, но това не означава, че са слаби и неспособни да дадат отпор, каза украинският лидер.

Ракетите "Томахоук" и ПВО системите "Пейтриът"

На брифинга той заяви още, че Украйна е предоставила на американския президент Доналд Тръмп списъка с оръжия, които влизат в основното, сключено със САЩ за 90 милиарда долара. Но Украйна е готова и за отделни споразумения за отделни видове оръжия, включително такива с голям обсег, допълни той, визирайки ракетите "Томахоук".

Освен това президентът добави, че израелската система "Пейтриът" вече работи в Украйна от един месец, а сега страната предстои да получи още две системи през есента.

Финансирането на дроновете-прехващачи

Зеленски заяви също така, че Украйна вече е създала мощна система за производство на дронове-прехващачи и много местни компании знаят как да ги произвеждат, но нямат достатъчно финансиране за увеличаване на производството.

"Вече разгърнахме стабилна производствена система и имаме много украински компании, които знаят как да правят това. Финансирането обаче е недостатъчно", каза той.

Износът на оръжия, от които има излишък

Президентът също така повтори, че Украйна планира да изнася оръжията, от които има излишък (припомняме в голямата си част това са военноморски дронове), като това няма да засегне снабдяването на украинската армия.

"Относно въпроса за контролирания износ на различни оръжия, които няма да причинят недостиг за украинската армия, точно така подхождаме към този въпрос. Защото приоритет са Въоръжените сили на Украйна и където можем да произвеждаме повече, а украинската армия не се нуждае от повече от това или онова, можем да изнесем останалото."

