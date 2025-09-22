Цяла Италия блокирана от стачки в знак на солидарност към палестинците в Газа (ВИДЕО)

Хиляди работници и студенти в цяла Италия се присъединиха към обща стачка и широкомащабни демонстрации в знак на солидарност с палестинците в Газа, съобщи Асошиейтед прес. Италианските синдикати призоваха за 24-часова обща стачка както в публичния, така и в частния сектор, включително в обществения транспорт, влаковете, училищата и пристанищата. Стачката предизвика смущения в цялата страна, с дълги закъснения на влакове и ограничен обществен транспорт в големите градове, включително Рим и Милано.

National Strike for Palestine in Italy.

Hundreds of thousands protest in 80 Italian cities.

Occupied schools, railway stations, streets against the Italian complicity with the Gaza genocide#scioperogeneraleperGaza pic.twitter.com/hx7796bGuq — Fab Yusuf (contro la censura) (@fabbjusufbis) September 22, 2025

Транзитът на стоки беше забавен или частично блокиран от седящи протести и митинги на работници в основните италиански пристанища Генуа и Ливорно, съобщава БТА. Над 20 000 души се събраха пред централната гара в Рим, за да протестират срещу влошаващата се хуманитарна криза в Газа.

Thousands of people took to the streets of Modena, Italy, amid a widespread national strike, in solidarity with the Palestinian people in Gaza, who have been subjected to Israeli genocide for two years. https://t.co/Cp1zDY9ceT pic.twitter.com/mYziogJ1hX — waliyul 2007 (@Waliyul27394) September 22, 2025

Синдикатите и студентските организации осъдиха "бездействието на италианското правителство и правителствата на ЕС".

Още: Макрон даде назад за геноцида в Газа, трябвало съдът и историците да кажат (ВИДЕО)

Остър тон на Мелони към Израел

Италианското правителство, начело с консервативния премиер Джорджа Мелони, близък съюзник на Израел в ЕС, напоследък изостри тона си по отношение на израелската политика, тъй като вътрешният натиск по повод войната се засили. Италия обаче не е сред страните, включително Франция, които ще признаят официално палестинската държава на тазседмичната Генерална асамблея на ООН, отбеляза АП.

Още: Израел отговори за независима Палестина: Закани за сурови контрамерки