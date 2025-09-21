Израел отговори за независима Палестина: Закани за сурови контрамерки

Новината, че три ключови западни държави признават независима Палестина, моментално отекна в Израел. "Палестинска държава няма да бъде създадена на запад от река Йордан" - това е отговор от израелския премиер Бенямин Нетаняху, който обобщава какво е настроението - Още: Великобритания, Канада и Австралия признаха Палестина, още страни ще ги последват до часове (ВИДЕО)
"Имам ясно послание към онези лидери, които признаха палестинска държава след ужасяващото клане на 7 октомври (2023 година): Вие давате огромна награда на тероризма. И имам друго послание към вас: това няма да се случи. Няма да има палестинска държава на запад от река Йордан", цитира съветникът Дмитрий Генделман думите на израелския премиер Бенямин Нетаняху.
Според The Times of Israel, Нетаняху също така подчертава, че под негово ръководство Израел "е удвоил еврейските селища в Юдея и Самария" и ще продължи да го прави. "Отговорът на неотдавнашния опит да ни се наложи терористична държава в сърцето на страната ни ще бъде даден след завръщането ми от Съединените щати", каза Нетаняху на заседание на израелския кабинет преди планираното му обръщение в петък (26 септември) пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк.
Още: С огромно мнозинство: ООН подкрепи мирен план за Израел и Палестина
"Израел категорично отхвърля едностранната декларация за признаване на палестинска държава, направена от Великобритания и някои други страни. Тази декларация не допринася за мира, а по-скоро допълнително дестабилизира региона и подкопава шансовете за постигане на мирно решение в бъдеще", се казва в изявление на израелското външно министерство. То счита, че трите държави трябва да помагат и да принудят "Хамас" да върне израелските заложници.
In response to the statement of the U.K. and some other countries regarding the recognition of a Palestinian state:— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 21, 2025
Israel categorically rejects the one-sided declaration of the recognition of a Palestinian state made by the United Kingdom and some other countries.
This…
Крайнодесният израелски министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир обяви в "Х", че ще има незабавни контрамерки. Той определи признанието като "награда за убийците". Министърът поиска незабавно Палестинската автономия "да бъде смазана". Срещу Бен-Гвир вече има западни санкции - например Нидерландия му забрани да стъпва на нейна територия.
Israel threatens to "destroy the Palestinian terrorist authority" after Britain, Australia and Canada recognized the State of Palestine today— NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2025
This was announced on social media by National Security Minister Itamar Ben-Gvir and Israel’s Foreign Ministry.
Ben-Gvir called the… https://t.co/rWIYxvDPIE pic.twitter.com/Jwi6KlszT8
Още: Гърция каза кога ще признае независима Палестина