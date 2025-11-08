Да напуснем от страх пред Путин? Никога!: Финландците, живеещи по границата с Русия

Границата между Финландия и Русия е с дължина около 1 340 км и е външна граница на Европейския съюз и НАТО. Заради руската заплаха през ноември 2023 г. Финландия започна да затваря граничните контролно-пропускателни пунктове с Русия за пътническо движение и в крайна сметка от 15 декември същата година всички КПП по сухопътната граница бяха затворени.

Финландските власти обвиниха Москва, че умишлено насочва мигранти към границата, за да създаде натиск. Те изнесоха и данни за огромния ръст на преминавания на лица от трети страни (без визи) от Руската федерация към Финландия през 2023 г. — около 1 300 души само в периода август–декември 2023 г.

През април 2024 г. Финландия обяви, че всички сухопътни КПП ще останат затворени "до второ нареждане", а граничните огради бяха подсилени.

През определени КПП остава възможен единствено транспорт на търговски товари и в някои случаи при специално разрешение на властите може да има преминаване на отделни лица. Що се отнася до бежанците - все още функционират морските (корабни) и въздушни пунктове, но отново частично и в определени случаи на международна защита.

Затварянето на границата се случи в годината, когато Финландия стана членка на НАТО (април 2023 г.) и отношенията ѝ с Русия се изостриха заради войната в Украйна. Финландия използва законовото си основание — например закона за граничната охрана — да затвори КПП "за предотвратяване на сериозна заплаха за обществения ред и националната сигурност".

Тези дни репортаж за това как живеят финландците близо до границата с Русия след като от две години вече тя е блокирана, направи германският ежедневник Bild. От него стана ясно как в Източна Финландия, където хиляди руснаци някога преминаваха границата ежедневно за пазаруване и развлечения, сега цари тишина, а пътищата са празни.

Това се е отразило на живота на местните общности, за които затварянето на границата е било икономически удар - много работни места са били съкратени, а цените на жилищата са се сринали.

"Никога не съм могла да си представя, че един ден ще се наложи да затворим границата, че тук ще бъде построена нова желязна завеса", казва граничарката Йенни, която служи на граничния пункт Ваалимаа-Торфяновка от много години.

След затварянето на границата нейната работа също се е променила коренно. Сега основната ѝ задача е да патрулира. Бежанци все още могат да се видят отвъд граничната ограда, но вече доста по-рядко.

Но финландците нямат намерение да се изселват оттук.

"Да напускем заради Путин? Никога. Бяхме твърде наивни по отношение на Русия. Но тези дни отминаха", казва местната жителка Нийна, която живее на няколко километра от границата, пред изданието.