"Да не стане вакуум?": ЕС моли САЩ да даде някаква яснота кога ще изтегля войниците си

Европа настоява САЩ да очертаят някакъв график за изтеглянето на американските войски и преразпределението на американските военни активи, така че европейските армии да могат своевременно да заемат освободените позиции и да запълнят евентуалните празнини, които ще се открият в отбраната на Стария континент. Нека администрацията на президента Доналд Тръмп да координира всички стъпки по изтеглянето на американските войски от Европа с европейските си партньори, призовава еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс, цитиран от The Washington Post.

Всичко свърши. Не можем да разчитаме на Америка

В интервю за изданието, Кубилюс заяви, че се надява да бъдат постигнати "ясни и практични споразумения с Америка" по този изключително важен въпрос. Както е известно от Белия дом обявиха, че ще съкратят американските сили в Европа, която е свикнала от Втората световна война насам да разчита на гаранциите за сигурност на Вашингтон.

"Всичко свърши. Вече не живеем в света, в който живеехме повече от 70 години, когато американците се грижеха за нашата сигурност... Време е да се подготвим", е категоричен Кубилюс.

По време на първия си мандат Тръмп планираше да изтегли 12 000 американски войници от Германия - някои да бъдат преместени в Белгия и Италия, а други да се върнат в Съединените щати. През 2021 г. президентът Джо Байдън преустанови тези планове.

От избухването на войната в Украйна броят на американските войски в Европа се колебае между 75 000 и 105 000. След завръщането на Тръмп в Белия дом през януари, европейските страни с тревога очакват изтеглянето на американските войски. И настояват да се публикува актуализирана информация какво ще бъде глобалното разположение на силите на САЩ занапред.

В новата стратегия на САЩ Европа не е приоритет

Пентагонът е на финалните етапи на подготовката на новата си отбранителна стратегия. В нея защитата на Европа вече няма да е приоритет - акцентът се измества към защита на територията на самите Съединени щати и в по-малка степен на Азия. Но от Вашингтон не разкриват времевия график и подробностите.

Това лято Кубилюс посети Вашингтон, призовавайки американските си колеги да не допускат появата на "вакуум в сигурността" в Европа.

Според него Вашингтон би могъл да каже: "Постепенно изтегляме силите си, ядреният чадър остава, но сега трябва да предислоцираме сухопътните войски – нека обсъдим кога сте готови да ги замените със собствените си сили."

Това ще даде възможност на Европа да подготви собствените си ресурси. но тя още много дълго време ще се нуждае от достъп до американския стратегически въздушен транспорт и разузнавателни възможности – тяхното изграждане в Европа може да отнеме години.

Секретен план не е добра идея

Франция и Обединеното кралство тайно се опитват да убедят Вашингтон, че всички негови действия по изтеглянето трябва да бъдат координирани с Алианса, за да се избегнат неочаквани ходове, които биха могли да създадат впечатление в Русия за разрив между съюзниците.

"Не настояваме американците никога да не си тръгват. Но ако тайно подготвят плана си и след това внезапно се изтеглят, това няма да е най-добрият сценарий", обобщава Кубилюс.

