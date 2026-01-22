Оставката на Румен Радев:

Дания: Готови сме за преговори за Гренландия при едно условие

22 януари 2026, 11:32 часа 458 прочитания 0 коментара
Дания е готова за конструктивен диалог със съюзниците си за Гренландия и за сигурността на Арктика. Има обаче едно условие - всичко това при спазване на териториалната цялост на кралството. Това заяви днес датският министър-председателк Мете Фредериксен, цитирана от Франс прес. 

"Можем да преговаряме по всички политически аспекти: сигурност, инвестиции, икономика. Не можем обаче да преговаряме за нашия суверенитет", каза Фредериксен.

Елена Страхилова
