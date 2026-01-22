Дания: Готови сме за преговори за Гренландия при едно условие

Дания е готова за конструктивен диалог със съюзниците си за Гренландия и за сигурността на Арктика. Има обаче едно условие - всичко това при спазване на териториалната цялост на кралството. Това заяви днес датският министър-председателк Мете Фредериксен, цитирана от Франс прес.

"Можем да преговаряме по всички политически аспекти: сигурност, инвестиции, икономика. Не можем обаче да преговаряме за нашия суверенитет", каза Фредериксен.

Тръмп, "майната ти": ЕС застана твърдо зад Дания и Гренландия (ВИДЕО)