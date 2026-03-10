Мерц предупреди Израел да не анексира Западния бряг

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че американско-израелската война срещу Иран „ескалира опасно“ и „очевидно няма общ план“ за бързото ѝ прекратяване. „Особено сме обезпокоени, че очевидно няма съвместен план за слагане на бърз и убедителен край на тази война“, каза Мерц на пресконференция в Берлин. „Не е в наш интерес да има война без край. Не е в наш интерес да има разпадане на териториалната цялост“, добави той.

Германският канцлер също така предупреди Израел да не предприема „мерки за анексиране“ на Западния бряг, предаде ДПА. Той заяви, че германското правителство спешно призовава Израел да се въздържа от подобни стъпки и каза, че това би било „голяма грешка“.

Мерц каза още, че Германия не вижда причина за облекчаване на санкциите срещу Русия и, че солидарността с Украйна трябва да има предимство въпреки натиска от страна на световните енергийни пазари. Ако американско-израелската война срещу Иран приключи бързо, „ще станем свидетели и на бързо нормализиране на петролните и енергийни пазари. Ето защо … няма причина да обмисляме облекчаване на санкциите срещу Русия“, каза той. „Изправени пред избора между санкциите и солидарността, нашата позиция е ясна: подкрепяме Украйна и сме готови да преживеем подобна фаза, ако се наложи“, добави Мерц.

Още: Тръмп най-сетне е проумял защо Украйна не отстъпва земите си? ВСУ сътвориха на фронта нещо невиждано от близо 3 години (ОБЗОР - ВИДЕО)

Израел установява контрол над Западния бряг и Източен Йерусалим по време на Шестдневната война през 1967 година, припомня ДПА. Днес в територията живеят около 700 000 израелски заселници и три милиона палестинци. Правителството на израелския премиер Бенямин Нетаняху непрекъснато продължава да разширява селищата и неотдавна опрости процедурата за купуване на земя на Западния бряг за израелски заселници.

Приключи ли войната в Иран: Тръмп твърди, че всички цели са унищожени (ВИДЕО)