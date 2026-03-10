Оръжие за Хавански синдром? САЩ купили мистериозно устройство от руската мафия

През 2024 г. американски агенти са закупили устройство, което причинява т.нар. Хавански синдром, от руска престъпна група. Това беше съобщено на 8 март в предаването "60 минути" на CBS, цитирайки три източника от различни правителствени агенции на САЩ. Придобиването на такова устройство от правителството на САЩ вече беше известно: американската журналистка Саша Ингбер, CNN и The Washington Post съобщиха за случая през януари и февруари 2026 г. Още: „Хавански синдром“ в посолството на САЩ разследва Германия

Тогава стана известно, че Министерството на вътрешната сигурност на САЩ е закупило устройството със средства от Пентагона, който е похарчил "милиони долари" за операцията и е взел устройството за тестване. Кой го е продал и за колко не е било известно по това време.

Произведено в Русия

CBS твърди, че продавачът е "сложна руска престъпна мрежа", а купувачите са били тайни американски агенти, разследващи незаконен трафик на оръжие. Финансираната от Пентагона мисия е струвала 15 милиона долара. Повече от година устройството е тествано във военна лаборатория, включително върху плъхове и овце. Твърди се, че животните са получили увреждания, съответстващи на тези, наблюдавани при хора. Източници на CBS описаха външния вид на устройството. Още: След Германия САЩ разследва "Хавански синдром" и в Колумбия

То не прилича на огнестрелно оръжие - компактно е, безшумно и не излъчва топлина. Има обхват от десетки метри и може да прониква през стъкло и гипсокартон. Може да се програмира за различни сценарии и да се управлява дистанционно. Според източници на CBS софтуерът е най-важният компонент, тъй като генерира уникална импулсна електромагнитна вълна. Ключовите компоненти на устройството са произведени в Русия, допълва Meduza.io.

Заключението

Дейвид Релман, професор по медицина, микробиология и имунология в Станфордския университет, който ръководи проучването "Хаванският синдром", поръчано от Държавния департамент на САЩ, заяви пред CBS, че новата информация на журналистите е в съответствие със заключенията, до които той и колегите му са стигнали през 2020 г. - че най-вероятната причина за "Хаванския синдром" са електромагнитните вълни, доставяни във фокусирани импулси.

"Стигнахме до заключението, че жертвите на Хаванския синдром имат ясни признаци на увреждане на слуховата и вестибуларната система на мозъка, започвайки от вътрешното ухо, където човек възприема звук и усеща равновесие, до мястото, където тези усещания се преобразуват в електрически сигнали в мозъка", обясни Релман пред CBS през 2024 г. Още: Руски агент, изобретил звуково оръжие против САЩ, е бил в България при отравянето на Гебрев

Хавански синдром

Терминът "Хавански синдром" обхваща неврологичните симптоми, появили се при служители на американското правителство в различни страни. За първи път се появява през 2016 г. след серия инциденти, засегнали служители на американското консулство в Куба. Според официални данни над хиляда американци вече са били подложени на въздействието на "Хаванския синдром". Много от жертвите смятат, че са били изложени на външни влияния. Американската разузнавателна общност официално отрича съществуването на оръжия, способни да причинят такива симптоми. Вследствие на това някои от пострадалите обвиняват ЦРУ и други разузнавателни агенции, че прикриват проблема. Хаванският синдром: Мит или реалност

През 2024 г. изданието The Insider, заедно със CBS и Der Spiegel, публикува разследване, в което се твърди за връзка между някои случаи на "Хавански синдром" и пътуванията в чужбина на служители на ГРУ от военно поделение 29155, специализирано в задгранични операции. По-рано това поделение беше заподозряно в отравянето на Скрипал във Великобритания, експлозии в складове за боеприпаси в Чехия и саботаж в Европа след началото на руско-украинската война.

