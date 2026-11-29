Европейският съюз навлиза в период на дълбока политическа нестабилност, която застрашава бъдещето му не чрез официален разпад, а чрез постепенното обезсилване на способността му да действа. През последните месеци Европа е обхваната от мащабни протести, породени от обща криза на достъпността, влошаващи се обществени услуги и спадащо доверие в способността на правителствата да подобрят жизнения стандарт, особено на младите хора.

Още: Радев: Ако ЕС раздели заема за Украйна на две, ще участваме. Искаме ясна сума за Черно море

Макар демонстрациите във Франция, Германия, Италия и Испания да не са единен европейски протест, те отразяват общи системни проблеми - усещането, че държавите не могат да осигурят достъпни жилища, работещи публични услуги и икономическа сигурност. Тази нарастваща пропаст между очакванията на гражданите и фискалната реалност може още този уикенд да доведе до свалянето на испанския премиер Педро Санчес и идването на власт на дясно правителство с участието на крайнодясната партия „Вокс“.

Това поставя началото на решаващата 2027 г., когато девет избора в ЕС могат изцяло да преобразят облика на континента. Четири от тези вотове – във Франция, Германия, Италия и Полша – ще бъдат от ключово значение, пише геополитическото списание Foreign Affairs.

Франция: Марин льо Пен на крачка от властта

Най-важната надпревара предстои във Франция. Марин льо Пен е фаворит за президентските избори през април 2027 г., което би я направило първия крайнодесен държавен глава на страната от падането на режима във Виши през 1944 г.

Още: Мерц работи да има още пари за Украйна, без фактори като Льо Пен да пречат (ОБЗОР - ВИДЕО)

Снимка: Марин льо Пен, Getty Images

Размириците и грабежите през октомври, съпроводили протестите срещу високите цени и състоянието на училищата, сринаха остатъците от доверието в президента Еманюел Макрон и неговата центристка коалиция. Основният центристки претендент Едуар Филип, както и друг бивш премиер от ерата на Макрон – Габриел Атал, губят позиции заради високите цени на горивата, предизвикани от войните в Иран и Украйна. Подкрепата за двамата остава между 7% и 15%, докато Льо Пен от "Национален сбор" достига рекордните 36% в проучванията.

Крайнолевият кандидат Жан-Люк Меланшон бележи ръст до 17–19%, което го прави вероятен съперник на Льо Пен на балотажа, въпреки обвиненията за подклаждане на размириците в предградията. Социологическите данни обаче сочат, че на втори тур Льо Пен би го разгромила с поне 65% срещу 35%.

Още: Тръмп може да върне Великобритания в Европейския съюз

Евентуалното президентство на Льо Пен би нанесло смъртоносен удар върху амбициите на Брюксел за „стратегическа автономия“ и по-дълбока интеграция. Тя се заканва едностранно да спре френските вноски в бюджета на ЕС, да прекрати помощта за Украйна, да блокира разширяването на Европейския съюз и да промени френската конституция, за да въведе „национален приоритет“ при заетостта и социалните плащания – мярка, която на практика би разрушила единния европейски пазар.

Германия: Парализа в центъра и възход на крайностите

В Германия непопулярният канцлер Фридрих Мерц трудно удържа възхода на крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ/AfD). Въпреки че германската икономика бележи леко подобрение през 2026 и 2027 г. след застоя през 2025 г., растежът се дължи изцяло на държавни инвестиционни програми, финансирани с дълг. Ключови сектори като автомобилостроенето, машиностроенето, фармацията и химическата промишленост продължават да страдат от високи енергийни разходи, остаряла инфраструктура, недостиг на работна ръка и агресивните търговски практики на Китай.

Снимка: Алис Вайдел от АзГ, Getty Images

Очакваната загуба на работни места през 2027 г. ще засили общественото недоволство, а разделенията между консерваторите на Мерц и коалиционните им партньори от Социалдемократическата партия ще блокират необходимите реформи в пенсиите, данъците и пазара на труда.

Още: Буква по буква по учебника на Путин: Може би бъдещият германски канцлер говори как да се спре войната в Украйна (ВИДЕО)

Предстоящите пет регионални избора през 2027 г., включително във важните провинции Северен Рейн-Вестфалия и Долна Саксония, ще поставят двете управляващи партии в постоянна конкуренция, което ще парализира федералното правителство. В същото време АзГ вдясно и „Левицата“ (Die Linke) вляво набират инерция, фрагментирайки провинциалните парламенти. При мандат на Льо Пен в Париж традиционният френско-германски двигател на ЕС ще спре да функционира.

Полша: Нестабилност на източния фланг

Докато европейските лидери се питат дали „нова Европа“ в лицето на Полша може да поеме лидерството от отслабената „стара Европа“, самата Варшава е изправена пред сериозни трусове. Парламентарните избори през 2027 г. могат да свалят центристката коалиция на премиера Доналд Туск и да доведат до крайнодясно управление между „Право и справедливост“ (ПиС), крайнодясната „Конфедерация“ и още по-радикалната „Конфедерация на полската корона“ (КПК).

Снимка: Доналд Туск, Getty Images

Подобна коалиция би влязла в остър сблъсък с Брюксел по темите за миграцията, климата, съдебната независимост и следващия седемгодишен бюджет на ЕС. Макар ПиС да подкрепя НАТО и Украйна, партньорите ѝ са критично настроени към Киев, което би могло да свие военната и финансовата помощ за Украйна и да влоши положението на близо един милион украински бежанци в Полша.

Още: "Италия идва тук с "Не"": Мелони отказа да подкрепи бюджета на ЕС (ВИДЕО)

Идеологическите различия и отказът на лидера на ПиС Ярослав Качински да работи с лидера на КПК Гжегож Браун обаче правят подобно правителство силно нестабилно. Алтернативният сценарий – висящ парламент и слабо правителство на малцинството – също би лишил Полша от възможността да играе водеща роля в Европа.

Италия: Заплаха отдясно за Джорджа Мелони

За разлика от другите големи държави, Италия в момента има относително стабилно правителство начело с Джорджа Мелони, която успя да съчетае националистическия си произход с прагматичен подход към ЕС и НАТО. Това равновесие обаче е застрашено от появата на нова сила още по-вдясно от нея – партията „Национално бъдеще“, основана от бившия десантчик и ветеран Роберто Ваначи.

Ваначи привлича избиратели, разочаровани от компромисите на Мелони с Брюксел, с популистка програма, скептична към НАТО и помощта за Украйна. Ако на изборите през 2027 г. формацията му надхвърли 10% (при 6,5% в момента), а „Италиански братя“ на Мелони падне около или под 20%, Ваначи ще държи баланса на силите в дясната коалиция.

Снимка: Джорджа Мелони, Getty Images

За да оцелее политически, Мелони ще бъде принудена да завие рязко надясно, превръщайки Италия от конструктивен партньор във фактор, който блокира помощта и евроинтеграцията на Украйна, нарушава фискалните правила на ЕС и отказва да приема обратно търсещи убежище мигранти.

Още: Мелони е още по-притисната да спре военната помощ за Украйна

Тихият упадък на европейския проект

Опасността пред ЕС не е внезапен колапс, а разпадане на политическия консенсус, върху който се крепи европейската интеграция от седем десетилетия. Дори да не се сбъднат най-лошите сценарии във всички четири държави, победа на Льо Пен във Франция, съчетана с парализа в Германия, би била достатъчна да предизвика дълбока криза, включително на облигационните пазари в еврозоната, пише Foreign Affairs.

Най-голямата жертва на тези промени ще бъде Украйна, а оттам – и сигурността на целия континент, защото по-малките държави от Северозападна Европа няма да могат сами да компенсират оттеглянето на Париж и Берлин. Вместо с гръм, европейският проект рискува да угасне тихо.

Още: След рекордния бюджет за война Русия се ядоса на 100-те милиарда евро от ЕС за Украйна: Това не е пътят към мира! (ВИДЕО)

*Заглавната снимка е генерирана с инструмента за изкуствен интелект (AI) ChatGPT и е единствено с илюстративна цел.