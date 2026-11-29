Канадският премиер Марк Карни сравни пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна с геноцида на Сталин по време на Гладомора. Той направи това изявление в изявление по случай Деня на паметта на жертвите на Гладомора на 28 ноември. „Днес си спомняме за милионите украинци, които пострадаха и загинаха по време на Гладомора – геноцида, организиран от съветския режим на Сталин през 1932 и 1933 г. Този изкуствено създаден глад беше умишлена кампания за гладуване и поробване на украинския народ и за унищожаване на неговата нация, култура и идентичност.

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Украйна устоя!

Но Украйна устоя. Близо век по-късно режимът на Владимир Путин продължава това брутално наследство – бомбардира украински църкви, училища и болници, насилствено отвежда деца, унищожава селскостопанското производство и разрушава критична енергийна инфраструктура с наближаването на зимата“, каза Карни в изявление.

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Той добави, че дори сега, пред лицето на руската агресия, украинският народ е демонстрирал огромна смелост, решителност и сила. Карни също така подчерта, че войната с Русия е борба и за Канада. А независимостта, постигната чрез тази война, ще бъде отчасти победа за Канада.

„От началото на непровокираната и неоправдана пълномащабна инвазия на Русия през 2022 г. ние сме рамо до рамо с украинския народ. Днес работим с Украйна и нашите съюзници, за да осигурим справедлив и траен мир, който гарантира суверенитета и дългосрочната сигурност на Украйна. Бъдещето на Украйна принадлежи единствено на украинския народ“, подчерта Карни.

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Русия лишава Украйна от храна

Припомняме, че в края на август руските окупатори засилиха кампанията си от атаки срещу складове за храна в Украйна. По това време министърът на аграрната политика Тарас Висоцки отбеляза значителни загуби на храна. Русия също така обрича на глад и украинците в окупираните райони. По-конкретно, Русия преди това превърна временно окупирания Олешки във виртуален капан за цивилни. Хората бяха оставени без безопасен път за бягство, храна, адекватни медицински грижи или основни условия на живот.

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