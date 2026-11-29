Предвид препоръките на Европейската комисия за готовност на домакинствата да покрият нуждите си до 72 часа при евентуален и неочакван колапс, Actualno.com продължава своята поредица от материали за мерките на държавите при извънредни ситуации.

Във Франция подготовката на населението за извънредни ситуации (бедствия, прекъсване на тока и водоснабдяването, индустриални аварии или геополитически кризи) активно се популяризира от Министерството на екологичния преход, Министерството на вътрешните работи и Генералния секретариат по отбрана и национална сигурност (SGDSN).

Първите 72 часа

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При мащабна криза спасителните екипи (пожарна, полиция, спешна помощ) дават приоритет на най-тежко засегнатите райони и уязвимите хора. Затова всяко домакинство трябва да може да оцелее самостоятелно поне 72 часа (3 дни) без ток, вода и работещи магазини.

Френското правителство разпространява официалния наръчник „Tous responsables“ („Всички сме отговорни“), който описва конкретни протоколи за действие при природни бедствия, при технологични и ядрени аварии, кибератаки, прекъсване на тока и терористични заплахи.

През октомври и ноември 2026 г. редица френски префектури засилиха кампаниите си в социалните мрежи и общините, припомняйки на гражданите да подготвят предварително своя „авариен комплект за 72 часа“, без да изпадат в паника.

Комплектът за оцеляване за 72 часа - какво включва?

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Раницата трябва да се държи на леснодостъпно и да съдържа:

Питейна вода: По 6 литра на човек в запечатани бутилки (по 2 литра на ден);

Храна: Трайни продукти, за които не са нужни хладилник и печка - консерви, сухари, ядки, енергийни барчета, бебешка храна, храна за домашни любимци при нужда;

Радио на батерии или с динамо (за да се следят официалните съобщения при срив на интернет и мобилните мрежи), фенерче с резервни батерии, свещи, кибрит/запалка, заредена външна батерия и кабел за телефон;

Медицински и хигиенни консумативи - аптечка за първа помощ, редовно приемани лекарства за поне 3 дни, резервен чифт очила, дезинфектант;

Документи, пари и ключове: Пари в брой (при спиране на тока банкоматите и ПОС терминалите няма да работят), копия на лични документи и застраховки във водоустойчив плик, резервни ключове за дома и автомобила;

Топли дрехи, термоодеяло, джобно ножче / отварачка за консерви, както и настолни игри или книги (френските власти изрично ги включват в списъка за поддържане на психическото спокойствие по време на чакане).

Властите препоръчват съдържанието на комплекта да се проверява поне веднъж или два пъти годишно (за смяна на батериите и продуктите с изтичащ срок на годност).

Системи за ранно предупреждение и обучение на населението

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Франция разчита на две ключови системи за масово оповестяване и обучение.

Системата FR-Alert и мрежата от сирени

При непосредствена опасност властите изпращат автоматично звуково предупреждение директно на мобилните телефони на хората в засегнатата зона. Това се съчетава с националната мрежа от над 5000 сирени, които се тестват редовно всяка първа сряда от месеца.

Обучение по първа помощ и гражданска отбрана

Гражданите са насърчавани да преминават курсове за животоспасяващи действия (сърдечен масаж, работа с дефибрилатор, спиране на кръвотечения), а училищата разполагат със специални планове за сигурност (PPMS), като на родителите се препоръчва при криза да не тръгват с коли да прибират децата си, за да не блокират пътищата за линейките и пожарните.

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI