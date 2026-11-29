Парламентарните избори в Испания регистрираха рекордна избирателна активност до 18:00 часа. Към 18:00 часа избирателната активност беше 68,02%. Това е с почти 15 процентни пункта по-високо от избирателната активност през 2023 г., когато 53,1% от избирателите бяха гласували до този момент. Освен това, тази цифра е по-висока от всички други избори в историята на демократична Испания (тоест от края на 70-те години на миналия век, когато Испания премина към демокрация след смъртта на Франко).

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Предишен рекорд

Предишният рекорд беше поставен на изборите през 1996 г., когато избирателната активност беше 63,45% към 18:00 ч. Избирателните секции ще затворят в 20:00 ч. местно време.

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За първи път на парламентарни избори в Испания гражданите могат да се легитимират пред секционните избирателни комисии с цифров документ за самоличност. Над 1,75 милиона испанци са активирали тази възможност. Възникналите в някои избирателни секции технически проблеми с използването на цифровите лични карти вече са отстранени, съобщиха пред ЕФЕ източници от испанското Mинистерство на вътрешните работи.

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