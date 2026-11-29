Сделката за международните активи на "Лукойл" не е просто поредната корупционна сделка на Доналд Тръмп, а е най-големият подкуп в световната история и уникален случай на предателство на националните интереси на една държава [САЩ] от нейното ръководство. Тези думи са на руския социолог, публицист, политически анализатор и дисидент Игор Ейдман в негова публикация във Фейсбук. Пишейки за Тръмп, неговия зет Джаред Къшнър и обкръжението им, Ейдман смята, че "милиардите на "Лукойл" са ги довели до пълна лудост".

Ето какво още пише Ейдман:

"Чуждестранните активи на "Лукойл" в единадесет държави се оценяват на приблизително 16 милиарда долара. Това е цяла, огромна бизнес империя: производство от приблизително 350 000 барела на ден, рафинерии в България, Румъния и Нидерландия, тръбопроводи, търговия и мрежа от бензиностанции. Така че, Тръмп и неговото обкръжение би трябвало да получат всичко това от Путин практически безплатно, като подкуп за предателството им към Украйна, към европейските съюзници и, по същество, към националните интереси на самите Съединени щати. Консорциумът от компании, участващи в измамата на Тръмп, няма да плати реално нито долар за всичко това. Формално, предложеното плащане за активите е в руски ценни книжа с номинална стойност от приблизително 10 милиарда долара. Според оценки на Ройтерс обаче, такива ценни книжа биха могли да бъдат закупени за приблизително 30-40 цента за долар. Следователно, реалната им стойност е около 3,5 милиарда долара. Разликата между това и действителната стойност на активите на "Лукойл" – тоест подкупът, платен на консорциума от "купувачите" от името на Тръмп – се оценява на около 12,5 милиарда долара.

И вероятно консорциумът няма да плати дори и тези 3,5 милиарда долара. Никой не е купил руските ценни книжа. Тази сделка е фиктивна. Русия организира уж някакво тяхно фиктивно съхранение в ОАЕ. Но тези ценни книжа ще служат само като формално прикритие за сделката, докато чуждестранните активи, на стойност приблизително 16 милиарда долара, всъщност ще бъдат прехвърлени на купувачите без реално заплащане. Тази идея се подсказва от състава на консорциума на купувачите. Той включва Eldridge, инвестиционен холдинг, собственост на приятеля и спонсор на Тръмп Тод Боели; американската държавна корпорация за международно финансиране на развитието; Xtellus Partners, инвестиционна банка, собственост на бивши служители на американското дъщерно дружество на руската държавна ВТБ; и Katana Investment Holding, фиктивна компания в Емирствата, създадена специално за тази сделка. Нелоша компания - приятел на Тръмп, руски мошеници под американско прикритие и някаква празна фиктивна компания, за която не е известно кому принадлежи.

Разпределението на акциите между участниците – тоест кой всъщност ще получи активите на "Лукойл" – се прикрива внимателно.

Katana Investment Holding, създадена специално за тази сделка (няма информация за нея), очевидно организира фиктивното съхранение на руски ценни книжа. В замяна тя ще получи дял от активите на "Лукойл", който всъщност ще принадлежи на Тръмп и неговото обкръжение, заедно с дяловете на другите официални членове на консорциума. Друг член на консорциума Xtellus Partners е бивше подразделение на руската "ВТБ Капитал", официално придобито от нейните мениджъри, включително Павел Лвов и Леонид Купершмит. ВТБ е добре позната организация на КГБ; нейните мениджъри в чужбина често работят едновременно за две организации - банката и разузнавателните служби. Сега тези банкери-шпиони са натоварени със задачата да представят измамата с активите на "Лукойл" за легитимна, използвайки богатия си опит в тъмните финансови сделки на руското разузнаване.

Първоначалната версия на консорциума включваше други участници - емиратска компания и катарски бизнесмен, чиито връзки с вътрешния кръг и семейството на Тръмп бяха твърде очевидни. Затова те бяха отстранени и на тяхно място беше създадена нова, прясно сглобена "чиста" емиратска структура, Katana Investment Holding."

Руският опозиционер се надява, че тази корупционна схема ще пропадне както се случи с прословутата сделка на Тръмп за руския дизел. Той се надява, че тя ще бъде осуетена от новия Конгрес, тъй като се нуждае от одобрението на OFAC (Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ), което би направило скритите подробности за измамата публично достояние.

Компроматът на Путин срещу Тръмп скоро няма да струва нищо затова Путин бърза?

В отделна публикация във Фейсбук руският анализатор пише и друго. Той задава въпроса страхува ли се Тръмп от компроматите, които, както се смята, имат срещу него в Кремъл. Повод за тези му размисли е демонстративното изявление, което Тръмп направи веднага след срещата в Шънджън, Китай, че Путин е негов "приятел".

"След срещата в Шънджън, Тръмп най-накрая се разкри като съучастник на Путин. Докато преди се опитваше да го прикрива, сега изглежда дори се перчи с това.

Вече направих предположение защо той бърза толкова. От 3 януари ще трябва да се справя с нов, враждебен Конгрес. Следователно, Тръмп и обкръжението му се опитват да получат чуждестранните активи на "Лукойл" и други подкупи, обещани от Путин, възможно най-бързо. За да направят това, те спешно трябва да принудят Украйна да приеме руските искания.

Но е възможна и друга теория. Путин може би бърза също толкова, колкото и Тръмп.

За възможните руски компромати срещу Тръмп се говори отдавна. Нови документи по делото Епстийн и Максуел, доказващи тесните му връзки с руски агенти, потвърждават голямата вероятност Кремъл да разполага с такъв компромат.

Ценността на всеки компромат за даден политик зависи от това доколко той е влиятелен. Никому не са нужни компромати за политици, които излизат в пенсия. След месец и половина, когато новият Конгрес започне работа, влиянието на Тръмп рязко ще отслабне. А след края на президентския си мандат, той ще напусне Белия дом. Компроматът срещу него ще загуби стойността си.

Затова ако Кремъл наистина държи Тръмп с нещо, тогава ще иска да го натиска точно сега, докато Оранжевият все още е на власт и може да направи нещо осезаемо в интерес на изнудвачите. Следователно Путин е мотивиран рязко да увеличи шантажа. Така че зад вече съвсем безсрамното подлизурство на Тръмп пред Путин може би стои просто страх", смята Игор Ейдман.

И заключава: "Ако тази теория е вярна, на Путин му остава малко време. Затова той най-накрая е притиснал Тръмп в ъгъла. Още малко и златната карета на Тръмп ще се превърне в тиква, а компроматът на Путин срещу него - просто в безполезна мръсотия. Тогава колкото и да го изнудва, той повече нищо няма да е в състояние да направи за Путин."