Данилов: Кадиров трябва да си отмъщава на Путин и Москва, те убиваха чеченци

"Руснаците бяха тези, които избиваха и унищожаваха чеченците. Руснаците донесоха на чеченска земя векове робство, хиляди убити и измъчвани жени и деца, разрушени градове и осквернени гробове на предците им. Не украинците изравниха с танкове Грозни заедно с цивилните, а руснаците. Чеченският народ помни това и е време тези, които са забравили, да си припомнят!"

Коментарът на Данилов е по повод вчерашната заплаха на лидера на Чечения Рамзан Кадиров, че ще отмъсти на Украйна за атаката с дронове срещу Москва и региона, за която Русия обвини Киев.

