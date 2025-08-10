Гьозтепе на Мъри Стоилов започна с рецитал срещу тима на бивш ас на ЦСКА (ВИДЕО)

"При комшиите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Джем Юмеров, посветена на интересни истории, анализи и проблемни теми от областта на турския футбол.

Гьозтепе на Станимир Стоилов започна по безапелационен начин новия сезон в турската Суперлига. Измирският тим постигна категоричен успех с 3:0 при визитата си на Чайкур Ризеспор, в чиито редици се подвизава бившият нападател на ЦСКА Али Соу. Малком Бокеле откри резултата в началото на втората част, а в добавеното време на срещата появилите се от скамейката Емерсон и Антони Денис също се разписаха.

Гьозтепе победи Чайкур Ризеспор

В първите 20 минути Соу пропусна две хубави възможности за домакините. При първата той бе спрян от противниковия вратар, а при втората ударът му с глава не намери целта. "Гьоз-Гьоз" отвърна с два неточни изстрела. Мъри Стоилов не остана доволен от видяното и реагира на почивката с двойна смяна, пускайки в игра Денис и Алан на местата на Мироши и Алтъкардеш.

Not düşelim: Bu karede tribünden sahaya uzanan bir aile var!💛❤️#Göztepe pic.twitter.com/dWOmym52Qk — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 10, 2025

Корекциите явно дадоха резултат. В 52-рата минута Бокеле се включи при контраатака и изведе гостите напред в резултата. Ризе отвърна с нападение, при които отбраната на Гьозтепе се справи. В заключителните минути Соу и компания се втурнаха в атака, от което момчетата на Стоилов се възползваха по възможно най-добрия начин.

Емерсон вкара за 2:0 в 93-тата минута, а 180 секунди по-късно Денис сложи точка на спора. И двамата бяха козове на българския наставник от скамейката. В следващия кръг Ризе гостува на Аланияспор, докато Гьозтепе на Мъри Стоилов ще играе за първи път през сезона на своя „Гюрсел Аксел“, където съперник ще е грандът Фенербахче.

Автор: Джем Юмеров

