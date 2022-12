Дезертьор от ЧВК Вагнер стреля с автомат по полицаи в Русия, вече е арестуван

Според руския телеграм канал Baza арестуваният се казва Павел Николин. Той е бил вербуван от ЧВК Вагнер за войната в Украйна, докато е излежавал присъдата си в наказателна колония в Уфа.

Вчера, 6 декември, Николин откри огън по полицаи и рани един от тях. Информацията е, че е стрелял с автомат "Калашников". Днес вече полицията го е хванала, докато се е криел в свинеферма. При акцията Николин отново е оказал съпротива на органите на реда.

Случаят е знаков, защото е показно за многото предупреждения какво ще стане с обществения ред в Русия след като осъдени престъпници и то с тежки присъди получат амнистия и оръжие в ръка.

Взрив на алкохолизъм, изнасилвания и грабежи: Киев обяви какво я чака Русия след войната

The first photo from the place of detention of the mercenary deserter Pavel Nikolin. The perpetrator was hiding from the police at a pig farm. pic.twitter.com/C0mmIFXxpE