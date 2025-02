Ди Ванс нападна Европа на Мюнхенската конференция: Русия не е основната заплаха (ВИДЕО)

Руската федерация не е най-голямата заплаха. Най-сериозната заплаха е тази "отвътре", заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс в речта си на Мюнхенската конференция на 14 февруари, визирайки европейските съюзници на Вашингтон в НАТО. Ди Ванс обвини остро Европа, че се отдалечава от ценностите, които споделя заедно със САЩ.

"Заплахата, която ме безпокои най-много по отношение на Европа, не е Руската федерация, нито Китай, нито който и да било друг външен актьор. Аз се тревожа за заплахата отвътре – отстъплението на Европа от нейните важни ценности", каза той.

Ди Ванс, например, изказа недоволство по-конкретно от това, че изборите в Румъния бяха касирани със съдебно решение и ЕС подкрепи това предвид докладите на разузнаването, според които руската дезинформация е повлияла на изборите (припомняме, че в Румъния бе отменен резултатът от изборите, който отсъждаше победа за проруския кандидат Калин Джорджеску, който между другото призоваше за подялбата на Украйна между съседите й - бел. ред.). Освен това той говори и за атаки срещу свободата на словото в европейските страни, които той нарече цензура.

Europe has strayed from our shared values – U.S. Vice President Vance. Vance also stated he is ready to visit Russia for negotiations on Ukraine.



"The greatest threat to Europe isn’t Russia, China, or any external actor. What worries me most is the threat from within," he said. pic.twitter.com/vCke7b0HIO