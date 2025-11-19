Нереални суми: Стотиците милиони, за които Килиан Мбапе и ПСЖ се съдят взаимно

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Съдебната сага между Килиан Мбапе и Пари Сен Жермен придобива нови финансови измерения, които може да определим като космически. "Принцовете" искат 440 милиона евро от бившия си нападател. От своя страна, настоящата звезда на Реал Мадрид рязко покачи сумата, за която претендира, от 55 милиона евро до 260 милиона евро. Сюжетът е доста завързан, като в основата му е начинът на преподписване на договор и нежеланието на Мбапе да премине в Ал Хилал преди трансфера в Реал Мадрид.

А беше една красива любов...

Килиан Мбапе, който не присъства на заседанието на съда понеделник, по-рано бе заявил, че настоящият европейски шампион му дължи 55 милиона евро (63 милиона долара). Сега той изисква повече от 260 милиона евро (301 милиона долара) от френския гранд. Адвокатите на футболиста твърдят, че клубът е отказал да преобразува договора му от срочен в постоянен и не му е платил 55 милиона евро заплата и бонуси.

Такова преобразуване на договора би довело до компенсация за неправомерно уволнение, неизплатени заплати, бонуси и обезщетения. Нападателят също така претендира за обезщетение за морален тормоз, недекларирана работа и нарушения на задължението на ПСЖ за добросъвестност и безопасност по отношение на него.

Ето защо Мбапе иска толкова много

„Килиан Мбапе не иска нищо повече от това, което предвижда законът; той просто иска да защити законните си права, както би направил всеки служител“, заявиха правните съветницит на играча в изявление. Те представиха и разбивка за исканата крупна сума:

"44,6 милиона евро за несправедливо уволнение, 40,4 милиона евро бонуси за подписване (включително натрупан отпуск), 37,5 милиона евро за недеклариран труд, 37,5 милиона евро за психологически тормоз, 6,25 милиона евро обезщетение за преправянето на срочни договори в постоянни, 13,65 милиона евро обезщетение вместо предизвестие, 25,7 милиона евро законоустановено обезщетение при прекратяване на трудов договор, 19 милиона евро за задна дата и отпуск за месеците април до юни 2024 г. и 18,75 милиона евро за нарушение на задълженията за безопасност."

Парижани отвръщат с иск за 440 милиона евро. В тях са включение 180 милиона евро (208 милиона долара) за „загуба на възможност“, тъй като Мбапе е отказал да премине в Ал Хилал при оферта от 300 милиона евро. „Наистина искаме 440 милиона евро. 20 милиона евро за увреждане на репутацията, 60 милиона евро за небрежно изпълнение на споразумението от август 2023 г., 180 милиона евро за укриване на това споразумение и 180 милиона евро за пропуснатата възможност за продажба на играча“, обясни адвокатът на ПСЖ Рено Семерджиян. Според RMC Sport, правните съветници на Мбапе са сметнали искането за „скандално“.

Подробностите

А ето и подробности от цялата сага. "Принцовете" твърдят, че когато Мбапе беше изключен от отбора преди сезона 2023/24 г. след решението си да не поднови своя договор, двете страни са стигнали до устно споразумение, според което нападателят ще се откаже от бонусите си. „Играчът е действал нелоялно, като е укривал в продължение на почти 11 месеца, между юли 2022 г. и юни 2023 г., решението си да не удължава договора си, лишавайки по този начин клуба от всякаква възможност да организира трансфер. След това играчът оспори споразумение, постигнато с клуба през август 2023 г., което предвиждаше намаляване на заплатата, ако реши да напусне със свободен трансфер, за да се запази финансовата стабилност на клуба след направената изключителна инвестиция“, допълват те.

Лагерът на Мбапе отговори, че ПСЖ никога не е представил доказателства за споразумение за отказ от тези плащания. Нападателят дори заклейми „лофтинга“, на който твърди, че е бил подложен в клуба. Думата „лофтинг“ се използва във Франция, за да опише практика, която включва изолиране на играч от основния състав по спортни, административни или дисциплинарни причини.

Сложният казус все още е далеч от своя край. Решението на съда се очаква следващия месец, а това дело ще остане в историята като едно от знаковите за неразбирателство между голям клуб и футболист със статут на звезда.