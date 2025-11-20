Спорт:

Путин лъже като разпран: Зеленски узурпирал властта, а Купянск бил "освободен" (ВИДЕО)

"От март миналата година в Украйна няма истинско политическо ръководство, а престъпна групировка". Това заяви руският дикатор Владимир Путин, с което ясно демонстрира за пореден път, че няма никакво намерение да иска нещо друго извън капитулация на Украйна.

Путин отново прокара опорката си, че "организирана престъпна група узурпирала властта в Украйна" - защото през март миналата година изтече президентския мандат на Володимир Зеленски. Само че в Украйна има военно положение именно заради руската инвазия, която Путин нареди и точно заради това мандатът на Зеленски и правителството е замразен - според украинската конституция.

Наглостта на руския диктатор стигна дотам, че да обяснява как Украйна искала да удължи войната с Русия - сякаш не руската, а украинската армия е окупирала 20% от чужда суверенна земя. В света на Путин обаче Зеленски и правителството му удължавали войната "за лично облагодетелстване". Аргументът - антикорупционното разследане операция "Мидас", което обаче е насочено срещу бившия бизнес партньор на Зеленски - Тимур Миндич, който поне от представеното досега от Антикорупционното бюро на Украйна изглежда е използвал името на Зеленски, за да се облагодетелства лично - Още: Корупцията и операция "Мидас": Документи с имената на Зеленски и Умеров текат в Украйна

И още - "тези хора седят в златни тронове и не мислят за съдбата на обикновените украинци". И това при положение, че именно по заповед на Путин поредната руска ракета сравни със земята жилищен блок в Тернопол (всъщност два) и там вече има потвърдени 27 жертви, сред които 3 деца, както и 94 ранени, 18 от тях деца. Но в Москва се намериха смели хора, които оставиха цветя пред паметника на Леся Украйна в памет на загиналите от бруталната руска въздушна атака:

За капак - началникът на руския генщаб генерал Валерий Герасимов най-нагло излъга, че руската армия превзела Купянск. Всъщност ако беше казал, че е превзет Покровск, повече можеше да се намери някой да му повярва. Дори вероятно най-популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, обяви казаното от Герасимов за "гръмко" и добави, че няма никакво потвърждение от независими наблюдатело, че Купянск е превзет от руснаците. Какво всъщност става в Купянск и как украинците там постепенно вземат връх, научете и си припомнете от днешния обзор на Actualno.com - Още: Малко съм разочарован от Путин, но вие се предайте: Все същото от САЩ при Тръмп за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ивайло Ачев
