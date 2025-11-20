"Чудото" на Световното първенство в Мексико: Нямаше клуб, а се превърна в национален герой

204 дни! "Дните до Мондиал 2026" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез любопитни истории отброяваме оставащите дни до Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада.

Бразилия е страна, в която футболът е повече от просто спорт. Той е страст, която преминава през поколенията, обединява общностите и отразява националната идентичност. Футболната култура там се простира отвъд стадионите и се проявява по улиците, на плажовете и във всеки ъгъл на страната. "Вечната истина" за бразилския футбол е, че на всеки ъгъл на плажа се крие някой блестящ талант, който чака да бъде забелязан от света.

"Безработният герой" на Бразилия, който се превърна в легенда на Мондиал 1986

Най-ярък пример за това е Жозимар – звездата на "селесао", която озари Мексико по време на Световното първенство през 1986 година. Той със сигурност е най-голямото чудо на футбола за един турнир. Жозимар често е включван в списъка на изгубените таланти. Ако има нещо, което го описва, то е точно обратното – добър, но не велик играч, чийто кратък кариерен връх съвпадаше перфектно с върха на четиригодишния цикъл на футбола. Бразилия има милиони талантливи неизвестни, разбира се, но малцина са оставили следа във футболния свят като Жозимар.

Жозимар помисли, че е шега

Никой извън Бразилия не беше чувал за него. Той не само беше неизвестен – той също никога не беше играл за националния отбор и беше безработен, когато беше повикан за Мондиал 1986. Той бе повикан от селекционера Теле Сантана в последния момент, след като първият му избор за десен бек Леандро се оттегли заради нарушаване на дисциплината. Жозимар не беше играл мач от средата на март, когато изтече договорът му с Ботафого и останал без отбор, се отдаде на семейния живот. Той готвеше и се грижеше за бременната си съпруга, когато получи обаждане, че ще замине за Мексико. Той помисли, че е шега, учтиво благодари и продължи с деня си. Час по-късно получи друго обаждане, в което му казаха къде и кога да се яви.

Така той все пак се озова в Мексико със "селесао", но едва ли е очаквал да изиграе и минута. В първия мач той остана на пейката, но няколко дни по-късно историята му се промени завинаги. Едсон Боаро, резервата на Леандро, който сега беше първи избор, се контузи 10 минути след началото на втория мач срещу Алжир. Жозимар дори не беше на пейката, но замени Едсон в стартовия състав срещу Северна Ирландия шест дни по-късно. Той беше забележително висок за защитник и имаше внушителна фигура.

Жозимар изненада самия себе си

Бразилия водеше с 1:0 четири минути преди края на първото полувреме, като задържаше топката с лениви пасове в половината на Северна Ирландия. "Жозимар... Жуниор... Елзо... Алемао", каза коментаторът на BBC Джон Мотсън, улавяйки ритмичния ритъм на бразилското владение, докато Алемао подаде топката на Жозимар. "Е, Карека и Касагранде чакат центриране." Те все още чакат. Жозимар избута топката пред себе си, спринтира на място от вълнение за това, което щеше да опита, и се хвърли с цялото си същество в удара. Разстоянието, от което стреляше, беше абсурдно – близо 30 метра и далеч вдясно от центъра, но топката профуча зловещо и прелетя покрай вратаря в далечния горен ъгъл. Празненството беше почти толкова емблематично, колкото и голът. Жозимар направи мини обиколка на честта, с двете ръце вдигнати във въздуха, а лицето му изразяваше шок от това, което направи.

Най-добрият десен бек на Световното в Мексико

За един защитник такъв гол е момент, който се случва веднъж в живота... не и за днешния ни герой. Четири дни по-късно Жозимар повтори постижението си, пробивайки защитата на Полша и вкарвайки топката в мрежата от абсурден ъгъл. Това беше вторият гол в мача, спечелен с 4:0, който изведе Бразилия до 1/4-финалите, където отборът загуби от Франция след дузпи след класическо равенство 1:1. Така въпреки че изигра само три мача, Жозимар беше включен в отбора на ФИФА за турнира, като единственият бразилец освен централния защитник Жулио Сезар. Ботафого го върна в отбора, а медиите го приеха с отворени обятия. "Um Herói Desempregado" - "Безработният герой", гръмнаха заглавията в страната.

Героят падна в капана на изкушенията

Приказката скоро се превърна в поучителна история. Жозимар, както много бразилски футболисти от бедни семейства, беше алергичен към внезапната слава. Животът му се обърна с главата надолу и той се предаде на три порока: алкохол, кокаин и жени. Жозимар беше един от първите лоши момчета на бразилския футбол, статут, който го дразнеше. "На Марадона и Едмундо им беше даден втори шанс", каза той в интервю през 1995 г. "Защо не и на мен? Никой никога не доказа нищо срещу мен. Аз просто харесвах малко уиски."

Жозимар никога не преодоля наистина върха в Мексико и кариерата му се превърна в нищо. През 1988 г. той беше предлаган на Алекс Фъргюсън в Манчестър Юнайтед и на Дънди Юнайтед, но вместо това отиде в Севиля. След неуспешен престой се завърна в Бразилия, където изигра важна роля в легендарната победа на Ботафого в Кампионато Кариока през 1989 г. и беше резервен играч в отбора на Бразилия, спечелил Копа Америка месец по-късно. Той изигра последния от 16-те си мача за националния отбор през ноември 1989 г. Тези два гола в Мексико бяха единствените, които той отбеляза за "селесао". В крайна сметка Жозимар успя да се върне на правия път с помощта на великия десен защитник Жоржиньо. Той прие християнството и сега живее в северната част на Бразилия и работи като помощник-треньор в любимия си Ботафого. Все още изпитва горчивина заради расизма, фалшивите приятели и отношението на пресата към него.

Той е по-добре запомнен в чужбина, отколкото в Бразилия, където е любопитна фигура в богатата история на националния отбор. Останалият свят видя Жозимар само на Световното първенство в Мексико през 1986 г., а след това и на най-великата сцена – във въображението си. Предполагаше се, че той бележи голове от 30 метра всяка седмица. Ако Световното първенство е нашата мечтана ваканция, която се случва веднъж на четири години, тогава историята на Жозимар беше една невероятна ваканционна романтика.

Автор: Дария Александрова

