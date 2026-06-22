Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Доналд Туск: Конфликтът между полски и украински политици е стратегическа грешка

22 юни 2026, 0:33 часа 623 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Доналд Туск: Конфликтът между полски и украински политици е стратегическа грешка

Конфликтът между полски и украински политици е стратегическа грешка, която ще навреди и на двете страни, заяви днес полският премиер Доналд Туск в Екс, опитвайки се да успокои напрежението, породено от исторически спор, предаде Ройтерс. В петък полският президент Карол Навроцки лиши украинския президент Володимир Зеленски от най-високото полско държавно отличие, което предизвика реакция, при която трима бивши украински президенти и други висши представители върнаха своите държавни награди на Полша.

Още: Украинският външен министър се закани на Полша в разгара на големия дипломатически скандал (ВИДЕО)

Навроцки реши да отнеме ордена „Белият орел“, след като Зеленски разгневи много хора в Полша, като преименува украинско армейско подразделение на името на Украинската въстаническа армия - националисти, които са избили поляци по време на Втората световна война.

Още: Безпрецедентно: Зеленски върна на Полша по пощата връчената му държавна награда (СНИМКИ)

Проевропейският Туск беше преизбран за премиер през 2023 г., след като оглави коалиция, която победи националистическата партия „Право и справедливост“, с която е свързан Навроцки.

Още: "Варшава прави подаръци на Путин": Скандалът Украйна - Полша ескалира, включи се и Буданов

„Конфликтът между полски и украински политици е стратегическа грешка, която ще навреди и на двете страни, в икономически и геополитически план и на тяхната репутация. А в политиката, както знаем, една грешка е по-лоша от престъпление“, написа Туск. „В разговори с моите европейски партньори се стремя да минимизирам загубите и да намаля напрежението. Това не е лесна задача“, добави той в публикация в Екс.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: След Зеленски топ дипломатите на Украйна също връщат ордените си на Полша: "Стратегическа грешка на Навроцки"

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Полша Володимир Зеленски война Украйна Карол Навроцки
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес