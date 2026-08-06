Русия се готви да удари балтийските страни с украински дронове: Литовското разузнаване

Русия се подготвя за сценарий с удари по критична инфраструктура в балтийските държави, като за целта ще използва дронове, произведени в Украйна, за да прикрие участието си в атаки на територията на НАТО. Това се казва в доклад на литовското военно разузнаване, цитиран от обществената радио- и телевизионна компания на Литва LRT. Информацията бе потвърдена и от литовския министър на отбраната Робертас Каунас.

"Разполагаме с информация, че Русия подготвя неконвенционални кинетични атаки срещу критична инфраструктура в балтийския регион. (...) Говорим за операция под фалшив флаг, която може да включва използването на фалшиви украински дронове. В момента това е най-реалистичният сценарий", заяви Каунас.

За Русия не представлява голям проблем да се сдобие с украински дронове, тъй като част от дроновете, които украинските сили насочват на руска територия, биват сваляни или се разбиват и техните отломки и компоненти попадат в руски ръце. Руските военни могат да реконструират дроновете или да сглобят нови апарати на базата на тези компоненти, заяви министър Каунас.

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Стратегията на руснаците е с използването на украински дронове да затруднят определянето на истинския източник на удара и да освободят Москва от отговорност.

Единственият въпрос, който остава неизяснен на този етап, е кога Русия ще предприеме тези атаки. За момента западните разузнавания, които обменят тази информация, не могат да дадат отговор, те само наблюдават процеса на планиране на руските военни. Но въпросът за тези подготвяни нападения се дискутира от съюзниците в НАТО, включително от Полша и останалите балтийски държави, заяви Каунас. "Държави от НАТО многократно са заявявали ясно, че знаят какво се подготвя и са предупреждавали Русия да не го прави", добави министърът.

"Това е операция под фалшив флаг с използването на украински дронове. Една от целите е да се накара НАТО да започне да се съмнява и да намали подкрепата си за Украйна. Мога да ви уверя, че това няма да се случи", каза още Каунас.

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