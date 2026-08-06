Янев избухна след подвига на ЦСКА: Разхождам се като най-мразения човек в държавата!

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев направи емоционално изказване след впечатляващата победа с 3:0 над Макаби (Тел Авив) в първия мач от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Наставникът на "червените" отговори на критиките, които получава през последните седмици за представянето на отбора. Въпреки натрупаното напрежение Янев подчерта, че няма намерение да променя отношението и начина си на работа.

Христо Янев иска да каже много неща на критиците, но се въздържа заради позицията си

"Искам да кажа много неща на критиците, но позицията ми е такава, че трябва да устоявам на критиките. В последно време се разхождам по улиците на София като най-мразения човек в държавата", заяви Янев. Специалистът призна, че негативното отношение не влияе върху отдадеността му към ЦСКА. Той увери, че ще продължи да работи със същата енергия и страст за клуба независимо от оценките отвън.

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"Това обаче не ми пречи да продължавам да работя със същата страст, желание и с цялото си сърце за ЦСКА. Няма да се променя", категоричен беше наставникът.

Отговорът на Янев дойде след най-силния европейски мач на "червените" от началото на сезона. ЦСКА разби считания за фаворит Макаби с 3:0 в Батуми и направи огромна крачка към плейофа за основната фаза на Лига Европа. Предстои обаче реванш в София, в който столичани трябва да довършат започнатото.

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