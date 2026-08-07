Кабинетът "Радев":

"Алтернатива за Германия" увеличава подкрепата си, отваря огромна преднина пред сегашните управляващи

07 август 2026, 0:46 часа 2214 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
"Алтернатива за Германия" увеличава подкрепата си, отваря огромна преднина пред сегашните управляващи

Подкрепата за крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ достигна нов рекорден рейтинг в анкетата на Deutschlandtrend. От друга страна десноцентристкият алианс между християндемократи и християнсоциалисти ХДС/ХСС се върна до нивата си от ерата на Лашет. Нещо повече – нараства броят на избирателите от други партии, които са по-отворени към сътрудничество с „Алтернатива за Германия.

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Според последното проучване на ARD "Deutschlandtrend", АзГ допълнително увеличава преднината си пред ХДС/ХСС. В проучването партията, водена от Алис Вайдел и Тино Хрупала, е с 28 процента. Това представлява увеличение с един процентен пункт в сравнение с предходния месец – и е най-високият резултат, регистриран някога от берлинския институт.

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Междувременно подкрепата за ХДС/ХСС е спаднала до 21 процента. Това е с един процентен пункт по-малко, отколкото в началото на юли. Разликата с АзГ вече е седем процентни пункта – безпрецедентна цифра в това проучване. И това не е всичко – тези 21 процента представляват най-ниският рейтинг на одобрение за алианса ХДС/ХСС от ноември 2021 г. Само няколко седмици след загубените федерални избори с водещия кандидат на ХДС/ХСС Армин Лашет, коалицията „светофар“ беше сформирана под ръководството на политика от СДП Олаф Шолц. Фридрих Мерц наследи Лашет като председател на ХДС няколко седмици по-късно.

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Социалдемократическата партия (12%), Зелените (15%), Лявата партия (11%) и Свободната демократична партия (4%) остават без промяна в настоящата анкета в сравнение с предходния месец.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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