Израсна в Левски, Лудогорец го взе след сезона на живота му, но година по-късно го върна обратно

Само преди малко повече от година той пристигна в Разград като български национал, записал най-силния сезон в своята кариера. Трансферът в Лудогорец трябваше да бъде следващата голяма крачка за футболист, преминал през Левски и американската Мейджър лийг сокър. Вместо това престоят му при шампионите приключи бързо, а кариерата му отново го отведе там, където се възроди.

От герой за Европа до резерва в Лудогорец: Станислав Иванов се върна там, където възроди кариерата си

Арда официално привлече Станислав Иванов от Лудогорец. Двата клуба са постигнали споразумение за трансфера, чиито финансови параметри не бяха обявени. Иванов напусна Кърджали през юни 2025 година след впечатляващ период със синия екип. Той записа 94 мача и 20 гола за Арда, превръщайки се в един от основните футболисти и любимец на привържениците. В последния си сезон преди трансфера крилото реализира 11 попадения и направи пет асистенции в 35 срещи от Първа лига. Представянето му помогна на отбора да се класира за европейските турнири.

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Силните му игри убедиха Лудогорец да го привлече, като според неофициални информации разградчани платиха около 350 хиляди евро. Иванов дори определи трансфера като голяма крачка напред и си постави за цел да стане шампион и да играе в основната фаза на Шампионската лига.

Пробивът при "орлите" обаче се оказа труден. Българският национал записа 27 официални мача, но в много от тях се появяваше като резерва. Равносметката му остана два гола и една асистенция, а през новия сезон получи едва 18 минути в първенството.

Така само 14 месеца след раздялата Станислав Иванов се завръща на "Арена Арда". За 27-годишното крило това е възможност отново да получи водеща роля и да възстанови формата, която му отвори вратите към Лудогорец и националния отбор. За Арда сделката е повече от обикновено попълнение. Клубът си връща доказан футболист, който познава обстановката, системата и очакванията в Кърджали – и който вече веднъж успя да съживи кариерата си именно там.

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