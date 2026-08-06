Прогноза за времето - 7 август 2026 г. (петък)

Преди обяд ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и Североизточна България, и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32° и 37°, в София – около 32°.

Атмосферното налягане слабо ще се понижи и стане малко по-ниско от средното за месецаа, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево начало на деня в планините

В планините ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в масивите в Западна и Централна България ще превали и прегърми. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 18°.

Приятно по морето

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Източник: НИМХ