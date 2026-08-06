Два трамвая се сблъскаха в Германия, десетки са ранени (ВИДЕО)

Тежка трамвайна катастрофа е станала на улица в германския град Гелзенкирхен. Два трамвая са се сблъскали един в друг само на метри пред футболния стадион „Арена ауф Шалке“. 24 души са били ранени, а няколко са в критично състояние.

„Днес в 12:30 ч. е възникнал сблъсък между два трамвая. Според текущото разследване, единият трамвай е бил неподвижен, когато другият се е ударил в него отзад. Това е довело до сблъсък, при който са ранени няколко души“, коментира говорителят на полицията, цитиран от RTL. В момента се предполага, че 14 души са получили леки наранявания, а седмина са сериозно ранени, като трима от тях са в критично състояние.

🇩🇪 | Al menos 30 personas resultaron heridas tras una colisión entre dos tranvías en la ciudad de Gelsenkirchen, según informaron los servicios de emergencia del estado de Renania del Norte-Westfalia, Alemania.pic.twitter.com/LtEIoKUxh2 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) August 6, 2026

Според съобщенията, по време на инцидента в трамваите е имало и деца. Няма официална информация дали те са сред тежко ранените. Не е ясно и дали ватманът, причинил сблъсъка, е с животозастрашаващи наранявания. „Сблъсъкът между два трамвая е сравнително мащабен инцидент. Справяме се и с относително високо ниво на материални щети. Много хора са били в трамваите и затова се нуждаехме от голям брой спешни служители, които да се погрижат за ранените и да ги транспортират до околните болници“, обясни говорителят.

Според полицията, специалисти са били извикани да разследват инцидента. „Намираме се на една от главните улици в Гелзенкирхен . Има много, много голям трафик. Преминаването му обаче ще бъде възможно едва след като разследването на инцидента тук приключи“, посочва говорител на полицията. Много неща остават неясни: Защо трамваят отпред е спрял, с каква скорост се е движил този отзад, дали са изиграли роля технически проблеми или човешка грешка.