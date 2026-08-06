Потвърдиха смъртта на руски генерал-майор след взрива в московски ресторант, дъщерята на Александър Чайко е сериозно ранена (ВИДЕО)

Генерал-майор Валерий Плохотнюк също е загинал при експлозията в ресторанта "Балци Роси" по време на тържествата по случай годишнината на главнокомандващия на Военно-космическите сили на Русия Александър Чайко. Вчера, 5 август, той беше погребан в Москва, съобщи близката до Федералната служба за сигурност (ФСБ) медия "ВЧК-ОГПУ". Също вчера се разбра, че и зетят на Чайко е загинал при взрива в центъра на Москва на 1 август, а източници посочват пред украинската медия Kyiv Independent, че именно ръководителят на аерокосмическите сили е бил мишената.

Кой е Валерий Плохотнюк?

Генерал-майор Валерий Плохотнюк е бил погребан вчера в гробището „Троекуровско“. Руското независимо издание „Медиазона“ потвърди смъртта му чрез държавните регистри, в които е отбелязано, че е починал на 1 август.

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Плохотнюк е командвал Оперативната група на руските сили в непризнатото Приднестровие - отцепнически регион в Молдова под руско влияние - от 2011 до 2013 г. Към 2022 г. е бил началник-щаб на 49-а армия, чиито подразделения са действали в направленията Херсон и Запорожие в пълномащабната война на диктатора Владимир Путин в Украйна.

Според „ВЧК-ОГПУ“ днес се е състояло и погребението на Даниил Передрий, зет на главнокомандващия на Военно-космическите сили Александър Чайко, който загина при експлозията. Смъртта му също беше потвърдена от регистъра на юридическите лица.

Дъщерята на ген. Чайко е сериозно ранена

Дъщерята на Александър Чайко - Мария - е сериозно ранена при експлозията в ресторант „Балци Роси“ и в момента се лекува се в Градска клинична болница № 1 „Пирогов“ в Москва, съобщи междувременно източник на руския опозиционен канал ASTRA. 26-годишната жена е получила множество рани от шрапнели в меките тъкани на шията, предната коремна стена и десния крак при взрива.

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В същата болница е приета и друг роднина на главнокомандващия на Военно-космическите сили – Галина Плискина, сестра на съпругата на Александър Чайко. Нараняванията ѝ не са били толкова тежки.

Взривът

Експлозията в ресторант „Балци Роси“ в центъра на Москва се случи вечерта на 1 август. Очевидци разказаха пред ASTRA, че там се е празнувал рожден денът на генерал. По-късно стана ясно, че главнокомандващият на руските Въздушно-космически сили Александър Чайко вероятно е празнувал 55-ия си рожден ден. Според Националния антитерористичен комитет при експлозията са загинали куриерът, който е доставил взривното устройство, маскирано като подарък, служител на Федералната служба за охрана (ФСО) и трима клиенти.

Повече от 20 души са били ранени. Властите в Русия нито официално потвърдиха, нито отрекоха, че семейството на главнокомандващия на Въздушно-космическите сили е било ранено в ресторанта.

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