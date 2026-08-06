Тръмп: Военните ни запаси от боеприпаси са огромни, изтичането на информация е предателство

Американският президент Доналд Тръмп отхвърли твърденията, че САЩ изпитват недостиг на боеприпаси, и заплаши със затвор хората, които според него разпространяват класифицирана информация. В публикация в социалната мрежа Truth Social той заяви, че американските запаси са „огромни“, а производството на нови боеприпаси продължава с ускорени темпове. „Съединените щати разполагат с огромни количества боеприпаси, особено от определени видове. Освен това се произвеждат и доставят още, когато е необходимо“, написа американският президент.

Изявлението идва на фона на засилващи се въпроси за състоянието на американските военни запаси, след като войната с Иран навлезе в шестия си месец, пише Би Би Си. Въпреки няколкото временни прекратявания на огъня, САЩ и Иран продължават да си разменят удари, а окончателно споразумение за прекратяване на бойните действия все още няма. Междувременно администрацията уверява, че запасите от ракети остават достатъчни, въпреки значителното количество високоточни оръжия, използвани по време на операцията „Epic Fury“ и последвалите атаки.

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Телевизия CBS, позовавайки се на двама източници, запознати с въпроса, съобщи, че САЩ са изразходвали голяма част от световните си запаси от далекобойни високоточни ракети. В същото време The Washington Post съобщи, че миналата седмица Доналд Тръмп е потърсил обяснение от министъра на отбраната Пийт Хегсет заради евентуален недостиг на оръжия. Информацията се основава на анонимни източници и не е независимо потвърдена.

Президентът реагира остро на публикациите и заяви, че хората, които изнасят подобна информация, ще бъдат издирени. „Хората, чрез които изтичат тези предателски твърдения, се издирват. Ще поискаме дългогодишни присъди затвор“, написа Тръмп. В последваща публикация той определи материала на The Washington Post като „фалшив репортаж“ и заяви, че напълно подкрепя работата на министъра на отбраната Пийт Хегсет.

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Точните данни за американските ракетни запаси остават класифицирани. Откакто оглави Пентагона, Хегсет въведе по-строг контрол върху информацията, до която журналистите имат достъп. Според оценки на американския Център за стратегически и международни изследвания (CSIS), изготвени на базата на публично достъпни данни, към края на юли САЩ са разполагали с между 759 и 827 ракети Patriot – приблизително една трета от около 2330-те, с които страната е разполагала преди началото на конфликта.

Анализът сочи още, че около 60% от противоракетите THAAD, използвани за прихващане на балистични ракети, вече са били изразходвани. Освен войната с Иран, Съединените щати продължават да доставят оръжия и на Украйна. Според експерти това допълнително натоварва запасите, а при намаляващи наличности Пентагонът вероятно ще бъде по-предпазлив при бъдещи доставки.

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По време на заседание на кабинета миналата седмица Тръмп заяви, че евентуалното удовлетворяване на последното искане на Украйна за още ракети Patriot би било „голяма стъпка“, като уточни, че разговорите между двете страни продължават. Производството на съвременни оръжия отнема години – от осигуряването на финансиране и подаването на поръчките до производството и доставката, което затруднява бързото възстановяване на изразходваните запаси.

Въпреки това администрацията на Тръмп продължава да твърди, че САЩ разполагат с достатъчно боеприпаси. Миналия месец президентът заяви пред The Wall Street Journal, че страната има „много повече боеприпаси от всяка друга държава в света и много повече, отколкото са ѝ необходими“.

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От своя страна министърът на отбраната Пийт Хегсет определи твърденията за недостиг като „изкуствено създадена история“, но същевременно потвърди, че производството на нови оръжия се ускорява. Миналия месец той поиска от американския Сенат 87 милиарда долара извънредно финансиране за изплащане на възнаграждения на военнослужещите и за бързо попълване на запасите от техника и боеприпаси.