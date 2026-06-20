След Зеленски топ дипломатите на Украйна също връщат ордените си на Полша: "Стратегическа грешка на Навроцки"

Външният министър на Украйна Андрий Сибиха обяви, че ще върне Командорския кръст със звезда на Ордена за заслуги пред Полша, който му е бил връчен от Варшава. Той нарече "стратегическа грешка" решението на полския президент Карол Навроцки да отнеме Ордена на Белия орел от колегата му Володимир Зеленски. Грешка, която работи в полза на Русия, подчерта Сибиха.

"Решението за отнемане на Ордена на Белия орел от украинския президент е стратегическа грешка на полския президент, от която печели само Москва“, заяви Андрий Сибиха.

Той каза още, че през последната година и половина украинската дипломация систематично е работила за смекчаване на историческото напрежение между двете държави. Според него Киев се е съгласил на възобновяване на издирвателните и ексхумационните работи в Западна Украйна и конкретно в Гута-Пеняцкая в Лвовска област (район, който до Втората световна война е бил населен предимно с етнически поляци и е принадлежал на Полша), и заяви, че на този фон сегашната ескалация в отношенията е напълно контрапродуктивна и противоречаща на логиката на съюзническите отношения.

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"Предвид подобни безразсъдни действия, не виждам начин да запазя Командорския кръст със звезда на Ордена за заслуги пред Полша, който ми беше присъден. Скоро ще го върна на Полша. Никой президент на друга държава няма да ни диктува нашата история", написа Сибиха във Фейсбук.

От своя страна посланикът на Украйна в Полша Васил Боднар също заяви, че ще върне присъдения му Рицарски кръст на Ордена за заслуги към Република Полша.

"За нас Полша е приятел, съюзник и партньор. Винаги ще помним, ще ценим и ще разказваме на децата и внуците си за тяхната помощ", каза посланикът.

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Той подчерта, че през последната година и половина е постигнат значителен напредък в отношенията между двете страни благодарение на продължаващия диалог. Затова той смята за несправедливо настоящото решение на полското ръководство и то в разгара на войната.

"При тези обстоятелства съм принуден да върна Рицарския кръст на Ордена за заслуги към Република Полша. Може да имаме различни възгледи, може да не сме съгласни, но не бива да губим способността да се изслушваме и да търсим решения чрез диалог. Нека помним, че нашите кавги винаги са в полза на врага – Москва", каза още той.