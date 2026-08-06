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Радар за икономика: Най-важните новини на 6 август 2026 г.

06 август 2026, 23:00 часа 1400 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Радар за икономика: Най-важните новини на 6 август 2026 г.

Редакционният ни екип Ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 6 август 2026 г.:

НОИ с важни промени при осигуровките: Ето в кои браншове ще се плаща повече и в кои по-малко

От 1 август работодателите в 7 икономически дейности ще плащат различен размер на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест", съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). За останалите 80 икономически дейности процентът на вноската остава без промяна. Промените са свързани с новата Класификация на икономическите дейности (КИД-2025), по която за цялата 2026 г. се определят осигурителните вноски. От август обаче влиза в сила нова таблица с процентите, като промени има само за ограничен брой дейности.

Още: НОИ с важни промени при осигуровките: Ето в кои браншове ще се плаща повече и в кои по-малко

Имотният парадокс у нас: Повече жилища, по-малко хора, а растящи цени

В края на 2025 г. жилищният фонд в България достига 4 360 805 жилища – с 36 612 повече спрямо предходната година, докато населението намалява с 14 153 души. Така на 1000 души вече се падат 679 жилища.

Още: Имотният парадокс у нас: Повече жилища, по-малко хора, а растящи цени

Много зле с парите: Русия официално показа картината

Бюджетният дефицит на Русия за 2026 година вече е над 50% по-висок, отколкото руското финансово министерство беше предвидило за тази година. При това "постижението" е факт за само половин година. Колко е сложно положението е видно от следното - натискът върху пазара на облигации на федералния заем (ОФЗ) принуди финансовото министерство да спре аукционите през юли, точно когато нуждата да се намерят допълнително пари расте, коментира Frontline Monitor.

Снимка: iStock

Още: Много зле с парите: Русия официално показа картината

След месечния рекорд: Еврото леко смени посоката

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След като на 30 юли курсът на еврото се качи над границата от 1,15 спрямо щатския долар, а на 5 август отбеляза рекордни стойности за последния един месец (1,1556) към американската валута, единната европейска валута продължава да се движи над тази психологическа граница вече шести пореден ден. Макар и с леко понижение в курса спрямо долара днес, 6 август, равнището остава близо до най-високото за последните 30 дни.

Още: След месечния рекорд: Еврото леко смени посоката

Иран и Оман държат цената на петрола в непроменена посока

Цените на петрола отбелязаха нов спад в четвъртък, 6 август, докато инвеститорите преценяваха дали напредъкът в преговорите между Иран и Оман би могъл да проправи пътя към мирно споразумение между САЩ и Техеран, което да сложи край на петмесечната война и да доведе до отварянето на Ормузкия проток. Фючърсите на суровия петрол тип „Брент“ спаднаха с 37 цента, или 0,5%, до 79,08 долара за барел. Фючърсите на американския West Texas Intermediate (WTI) спаднаха с 53 цента, или 0,7%, до 74,69 долара за барел.

Още: Иран и Оман държат цената на петрола в непроменена посока

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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