Бивш шеф в НАТО: Загубихме много време, давайки на Украйна нужното да оцелее, но не и да победи

Украйна поддържа инициативата на няколко фронта, но остава застрашена от руски удари с балистични ракети. Това каза пред TVP World Герлинде Нихус, бивш заместник-директор по сътрудничеството в областта на отбраната и сигурността в НАТО. „Балистичните ракети вероятно са основното слабо звено в отбранителните способности на Украйна, но на други фронтове тя все още запазва инициативата“, отбеляза тя.

Нихус добави, че недостигът на съвременни противовъздушни прехващачи е бил признат за проблем още от първите месеци на пълномащабното нахлуване на Русия, но никога не е бил адекватно решен. „Това наистина е дългогодишен проблем. Спомням си, че в НАТО обсъждахме това от самото начало на войната. Още по-досадно е, че това остава хроничен проблем и до днес“, каза тя.

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Според нея съюзниците на Украйна са действали твърде предпазливо през целия конфликт. „Загубихме толкова много време, предоставяйки на Украйна само необходимото за оцеляване, но не достатъчно, за да спечели войната. Мисля, че наистина трябва да осъзнаем, че трябва да продължим да подкрепяме Украйна с всичко необходимо, за да може да спечели тази война по свои собствени условия“, добави Нихус.

Тя също така изрази съмнения относно обещанията на САЩ да помогнат на Украйна да произвежда ракети-прехващачи „Пейтриът“, след като президентът Доналд Тръмп сякаш се оттегли от предишни изявления, намекващи, че Киев може да получи лиценз за производство. „Това е поредно потвърждение, че на Тръмп не може да се има доверие. Има и мнения, че САЩ просто подвеждат Украйна и играят много мръсна игра тук“, отбеляза бившият заместник-директор по сътрудничеството в отбраната и сигурността в НАТО.

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Изданието съобщи, че макар Тръмп да е заявил, че преговорите продължават, Нихус е предупредил, че дори и да бъде постигнато споразумение, то няма да отговори на непосредствените нужди на Киев. „Дори ако получат лиценз за производство на ракети-прехващачи „Пейтриът“, това няма да е краткосрочно решение“, каза тя.

Експертът смята, че администрацията на Тръмп остава неохотна да предприема стъпки, които биха могли да разгневят руския президент Владимир Путин, тъй като все още се стреми към по-широко „рестартиране“ в отношенията с Москва. „Общият фокус на Тръмп и неговата администрация, както и преди, е да се търси „рестартиране“ в отношенията с Русия. Украйна, в известен смисъл, все още се възприема като пречка за това“, каза тя.

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